“La lactancia materna debe ser exclusiva hasta el sexto mes”, remarcó pediatra

Institucionales Invitan a colgar un lazo dorado para hacer visible la lactancia materna

Bajo el lema "Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida", desde este domingo hasta el 7 de agosto se celebrará la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021.la médica pediatra del Centro de salud “Santa Lucía” de Paraná, Dra. Viviana Villarroel.“Cuando uno realiza un moño, la primera vuelta representa a la mamá y la segunda al niño; ambos lados del moño son simétricos dado que la importancia del niño y la mamá es la misma y el nudo representaría a la familia, la comunidad y la sociedad toda convencida de que esa lactancia materna es lo más importante”, explicó en relación al significado del lazo.“El color dorado es porque al hacer una comparación en relación a la excelencia de calidad, el oro, es el patrón dorado que representa la leche humana para el ser humano”, agregó.Villarroel remarcó que “la leche humana es especifica de especie; tiene beneficios no solo para el niño sino también para la mamá, el medioambiente y la economía”.“En relación a los beneficios para el niño, la leche humana previene enfermedades porque es un tejido vivo dado que tiene macrófagos y anticuerpos que previenen enfermedades; y a largo plazo, cuando uno sostiene la lactancia materna hasta el sexto mes de manera exclusiva se previenen las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión”, detalló la pediatra.En la oportunidad, la especialista remarcó que “la lactancia materna debe ser exclusiva hasta el sexto mes y a partir de allí, empezar a incorporar alimentos de a poco, según vayan pasando los meses”. “La lactancia materna es a demanda, o hasta que el niño lo decida”, insistió al remarcar el acompañamiento del pediatra para los cuidados que requiera el bebé: “La leche materna es una vacuna natural”.“Que la mamá trabaje no debería ser ningún obstáculo para que la lactancia se mantenga, por eso abogamos por la creación, en los distintos lugares de trabajo, de un espacio donde la mamá pueda sacarse la leche, mantenerla refrigerada y una vez que llega a su casa poder seguir con alimentación a su niño”, recomendó la médica.En relación a las actividades que impulsará el Centro de salud durante la semana próxima, se anunció que a través de Facebook se reproducirán videos hechos por los trabajadores del Santa Lucía en relación a la concientización sobre la lactancia materna, además de ofrecer charlas para que toda la comunidad acompañe esta lucha.La atención en el Centro de salud “Santa Lucía” de Paraná continúa siendo normal, de 7 a 19. Los turnos se dan a las 7 para las distintas especialidades que ofrece el efector.Respecto a la situación epidemiológica por la pandemia, Villarroel informó que “disminuyeron las consultas, no obstante, sigue habiendo casos de Covid-19, sobre todo en adultos”.