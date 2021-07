Invitan a colgar un lazo dorado para hacer visible la lactancia materna

Bajo el lema "Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida", desde este domingo hasta el 7 de agosto se celebrará la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021.“Proteger la lactancia materna es un compromiso de todos, el que hace referencia al compromiso de los gobiernos, instituciones educativas, empresas, medios de comunicación, familias y amigos, desde el más grande al más chico. Todos tenemos que dar apoyo a la familia que decide amamantar a sus hijos, evitando comentarios hirientes, comprometiéndose a que las mamás tengan un espacio para la extracción de leche, que sean respetadas las leyes nacionales que protegen a la mamá y al niño”, indicó ala médica pediatra Beatriz Giqueaux, integrante del Comité de Lactancia Materna de la Sociedad de Pediatría-filial Paraná.“La lactancia materna es el alimento natural del bebé, y ningún niño debería ser privado de esta forma de alimentación porque los beneficios son múltiples tanto para la mamá como para el bebé. No hay alimentos que reemplacen a la lactancia materna, y los beneficios son, no son nutricionales, sino sociales, psicológicos y del desarrollo: está comprobado que los niños alimentados a pecho materno tienen mayor coeficiente intelectual, menor tasa de depresión y se evitan enfermedades, desde las simples enfermedades de la infancia hasta el cáncer”, detalló la especialista.“Está comprobado que el Covid-19 no atraviesa la leche materna, por lo tanto, no es un mecanismo de contagio; cualquier mamá, aunque esté infectada, puede seguir amamantando a su hijo, pero deber usar barbijo, lavarse las manos y no hacerlo sobre la cama”, aclaró al remarcar: “La leche materna si atraviesa los anticuerpos de todas las vacunas, y también la que es contra el Covid-19; por eso invitamos a las mamás que amamantan a que se vacunen como una forma más proteger a sus hijos”.“Para hacer visible la lactancia materna, invitamos a colgar un lazo dorado, a decorar las vidrieras de los comercios, y a que desde las escuelas se hagan actividades promoviendo la lactancia materna”, señaló Giqueaux al argumentar que “la leche materna es conocida como el oro líquido por eso se presenta con el lazo dorado”.