Inauguraron la restauración de los talleres del complejo Eva Perón

Con la inauguración de la puesta en valor del edificio, también se rindió homenaje a la emblemática figura de Evita, en conmemoración por el 69° aniversario del fallecimiento.



En el marco del Plan de Obras de infraestructura escolar que lleva adelante el gobierno provincial, se concretó la obra de refacción de los talleres de la escuela Primaria de Jornada Extendida Nro. 1 “César Blas Pérez Colman” que integra este Complejo, insignia de referencia pedagógica de los mandatos fundantes del proceso histórico por la inclusión de las infancias en las posibilidades de la educación.



Es una institución de jornada completa, con una matrícula de 221 estudiantes por la mañana y 179 por la tarde, que asisten a talleres a contraturno los cinco días de la semana, proviniendo de diferentes puntos de la ciudad.



“Este es un lugar muy especial que ha sufrido los desencuentros de los argentinos. Sin dudas Evita cuando concibió y pensó estos lugares, lo hizo de la mano de la educación, de la conquista de derechos, de lograr que enormes cantidades de argentinas y argentinos se incorporaran masivamente a la conquista de derechos”, subrayó Romero durante el acto en la Escuela Hogar.



En este marco, reivindicó su figura: “Evita fue una líder diferente que se anticipó a su tiempo. Era una joven de 33 años que tenía mucho vigor y potencia, asumiendo una responsabilidad, no en la comodidad como esposa del presidente, sino desde un pensamiento nacional, como mujer tratando de que todas tengamos igualdad de derechos políticos y sociales, y creando estos complejos que están replicados en distintos puntos del país”.



Asimismo, la titular de la cartera de Gobierno y Justicia, sostuvo: “La Escuela Hogar Eva Perón da cuenta no solamente de una época que pasó sino de un futuro que nos tiene que encontrar unidos, sabiendo interpretar la historia para avanzar de la mano de las buenas cosas y de los buenos procesos nacionales y populares que la Argentina ha vivido en el siglo 20 y que viene viviendo en el siglo 21. La unidad, la humildad, el saber aceptar y continuar los procesos que otros han iniciado es una obligación de quienes estamos en la función pública”.



El coordinador del Complejo Escuela Hogar, Marcelo Cardozo, agradeció a los presentes y remarcó “siento mucha emoción por ser parte de esta institución”.



En este sentido, remarcó la importancia de poner en valor los espacios y definió: “Hace mucho tiempo que no nos reunimos y este sentido de poder enarbolar nuestra bandera y compartir un momento de reflexión, también lleva a lo que es el porqué de cada espacio y por qué fue creado este Complejo. Cuando recorremos esto y lo vivimos tenemos un plan para poder reconstruir y sostenerlo. Tiene que ver con poder dar capacidad y respuesta a muchos de los trabajadores, con planes de capacitación y formación en cada uno de los espacios”.



Por su parte, la directora del Museo Eva Perón de la Escuela Hogar, Sara Liponezky, destacó la importancia de homenajear a Eva Perón y sostuvo: “Lo hacemos en una fecha tristísima para la liturgia, la memoria y el corazón de los argentinos, pero al mismo tiempo por la persistencia tan fuerte de sus huellas imborrables, estamos celebrando la enorme potencia de su vida. Lo hacemos en el lugar exacto que la muestra en este imponente complejo Escuela Hogar, modelo de integración socioeducativa en América Latina”.



Durante el acto, se descubrió una placa alusiva a la declaración del edificio como “Bien de Interés Histórico, Arquitectónico Nacional” (Ley 26291) y vecinos colocaron una ofrenda floral en el busto de Eva Duarte.



La senadora Nancy Miranda entregó en donación un cuadro retrato pintado por la artista Dana Pecker y el Instituto de Formación Política del Partido Justicialista entregó los planos originales del complejo, que fueron recuperados y que se consideran un aporte histórico al complejo.



