Reabrió sus puertas el jardín Acunate en su nueva sede en Paraná

Reabrió sus puertas el jardín Acunate en su nueva locación, sobre calle La Paz 232, en Paraná. La entidad, que depende del Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos, recibe a niños y niñas entre los 45 días de vida y los tres años.La reapertura de Acunate -que ya tiene 26 años de vida- fue este lunes tras la mudanza que incluyó el proceso de habilitación y acreditación pedagógica ante la Municipalidad de Paraná.“Estamos muy emocionadas porque la espera fue larga para poder empezar con los chicos, pero es una alegría siempre. Todo es nuevo después de mucho que no estábamos trabajando. Tenemos una locación nueva y empezar bajo una modalidad distinta y desconocida por nosotras, trabajando en burbujas, es raro, pero a medida que pasan los días nos adaptaremos a la nueva forma de trabajo”, indicó auna de las maestras, Adriana Pacher.Respecto al protocolo sanitario, la docente refirió que “gracias a que ya pasó un año y medio, los chiquitos ya tienen muchos hábitos incorporados, como lo que es sanitizar y el uso del alcohol en gel, porque pueden estar sin el barbijo dentro del jardín”.“Pedimos a los padres la comprensión porque los chicos no pueden asistir todos los días”, encomendó al dar cuenta que “el cupo es reducido porque se trabaja por burbujas, los espacios comunes ya no se utilizan de la misma manera y hacemos todo por turnos”.