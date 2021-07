SUBE: A partir de agosto se podrá renovar el beneficio por discapacidad

La documentación necesaria es la siguiente:



- Certificado Único de Discapacidad vigente



- DNI en mano (no fotocopia)



- Tarjeta SUBE a nombre del beneficiario ( si no posee o la extravió, debe ser una tarjeta que no esté registrada a nombre de otra persona)



El trámite puede ser realizado por padre/madre, familiar, tutor o acompañante terapéutico con documentación que acredite el vínculo. Cronograma de atención por DNI Finalizados en 0: Lunes 2, martes 17 y martes 24



Finalizado en 1: martes 3, martes 17 y martes 24



Finalizado en 2: miércoles 4, miércoles 18 y martes 24



Finalizado en 3: jueves 5, miércoles 18 y martes 24



Finalizado en 4: viernes 6, jueves 19 y martes 24



Finalizado en 5: lunes 9, jueves 19 y miércoles 25



Finalizado en 6: martes 10, viernes 20 y miércoles 25



Finalizado en 7: miércoles 11, viernes 20 y miércoles 25



Finalizado en 8: jueves 12, lunes 23 y miércoles 25



Finalizado en 9: viernes 13, lunes 23 y miércoles 25



Jueves 26, viernes 27, lunes 30 y martes 31 se atenderá a todos los usuarios que no hayan podido asistir en sus días estipulados.