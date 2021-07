Atención médica en pandemia: “Ya no hay un aumento sostenido de consultas”

“Si bien hay días en los que es muy intenso el movimiento de la guardia con respecto a la atención de pacientes con Covid-19, hay otros en los que disminuyen la cantidad de consultas”, comunicó ala coordinadora de la guardia del Centro Regional de Referencia “Dr. Gerardo Domagk” de Paraná, Dra. Flavia Pereyra.“Hay mucha patología respiratoria que se confunde con coronavirus”, indicó al comparar que “ya no hay un aumento sostenido de consultas, como hace unas semanas atrás”.“Los test rápidos se hacen en la guardia, en el mismo momento de la consulta para descomprimir el consultorio de hisopados; las muestras de PCR si se hacen con turnos, pero en general, la mayoría de los casos de Covid-19 se detectan en la guardia con los test rápidos”, informó al respecto.En ese sentido, la médica refirió que “la mayoría de los pacientes aduce que no sabe dónde se contagió y sí puede ser en cualquier lado porque es un virus que circula en la comunidad”.Pereyra dio cuenta de la “dificultad para el cumplimiento del aislamiento en Bajada Grande porque hay familias que no cuentan con la infraestructura para disponer una habitación para una sola persona”.“Se hace el seguimiento telefónico y se dan las pautas de alarma para la consulta ante síntomas que requieran atención médica”, acotó.Consultada a la doctora por las filas que se forman en la puerta del Domagk, ante las bajas temperaturas que se registran, ésta explicó que “la atención en la guardia es espontánea y cuando hay aglomeración de personas, lamentablemente no se las puede hacer ingresar a todas; pasan de a dos o de a tres para respetar las distancias dentro de la institución”. “Somos conscientes del frío que hace, pero tienen que esperar afuera. No hay otra alternativa”, cerró.