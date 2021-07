Vacunación contra el Covid en Colonia Avellaneda: aplicarán 800dosis en dos días

Avanza la aplicación de primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 en la localidad de Colonia Avellaneda. De ahora en más, los turnos son otorgados de forma programada para evitar las largas filas frente al centro de salud.



“Se incrementó el número de dosis que se colocaban: este miércoles se aplicarán 400 primeras dosis de Sinopharm y el viernes otras 400 para avanzar con la vacunación a personas de 18 a 59 años”, comunicó a Elonce TV la directora del centro de salud de Colonia Avellaneda, Marcela Retamoso.



Y explicó: “Antes no teníamos acceso a los turnos programados por celular porque tenemos una sola línea telefónica y no podíamos llamar a los 200 o 300 que había que vacunar. Pero esta semana, junto al ministerio de Salud nos organizamos para que envíen el turno a través de WhatsApp, lo cual es más cómodo para la gente, para que no se formen colas dado que ya saben su horario, y para notros también por la organización”.



Retamoso informó que en Colonia Avellaneda hay “2.300 personas vacunadas, las que sumadas las 800 que se vacunarán esta semana, llegarán a las 3.100”.



“Hay muchos inscriptos. Y en las semanas siguientes estaremos completando la vacunación a las personas que están inscriptas”, estimó la médica.



En la oportunidad, la doctora comentó que “no hay rechazo a la vacunación, pero si se pregunta mucho qué vacuna es y en ese sentido es importante aclarar que todas las vacunas son buenas, todas previenen la forma de internación grave; pueden diferir en eficacia, pero lo que nos importa es prevenir es la hospitalización y la muerte”.



Respecto a la situación epidemiológica de Colonia Avellaneda, Retamoso detalló que “en mayo hubo 88 pacientes activos y a lo largo de los meses fue bajando la cantidad de casos, hasta llegar a 22 positivos”. “Hoy en día, desde la semana pasada, mantenemos 55 pacientes con Covid-19, pero en formas leves. Solo un paciente requirió internación”, indicó. (Elonce)