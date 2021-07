Nación capacita a brigadistas de Entre Ríos para combatir incendios forestales

Foto 1/2 Foto 2/2

El secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Federovisky, encabezó el acto de presentación en simultáneo en las provincias de Misiones, San Luis y Entre Ríos del curso teórico-práctico de capacitación y formación para brigadistas de incendios forestales que lleva adelante el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).



El secretario Federovisky, conectado por videoconferencia desde la sede del Ministerio de Ambiente, afirmó que la problemática de los incendios forestales se relaciona con las consecuencias del cambio climático, por lo que aseguró: "Cada vez más tenemos que estar a la altura con nuestros recursos humanos y materiales para poder enfrentar el desafío".



Asimismo, el funcionario nacional destacó que "esto no se limita a una capacitación, sino que es una política continua y sostenida". "Desde que el Ministerio recibió nuevamente al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en agosto del año pasado, nos hemos empeñado en generar una política pública consistente, permanente en el tiempo, con las provincias, y que actúe en todo el ciclo del fuego y no solo la actuación frente a la emergencia", remarcó.



En ese sentido, Federovisky detalló "el esfuerzo que hizo el Estado nacional" en la materia, como el mecanismo de financiamiento permanente para el SNMF mediante una alícuota de las pólizas de seguro que da "previsibilidad y permite trabajar junto con todos los distritos y las provincias para poder garantizar equipamiento". También se avanza en sistemas de detección y alerta temprana de incendios, que "prontamente, en San Luis y Córdoba, vamos a poner en marcha sistemas de esas características, como también en el delta del Paraná y en la Patagonia". A su vez, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental subrayó que "en Misiones y San Luis, por decisión del ministro Cabandié, se van a instalar establecimientos ofrecidos por la provincia y fortalecidos por el SNMF para que haya bases permanentes de brigadistas y equipamiento para poder combatir el fuego de manera regional y con un carácter federal".



En Misiones, el director Nacional del SNMF, Alberto Seufferheld, junto al ministro de Ecología y de Recursos Naturales de la provincia, Mario Vialey, lanzaron la capacitación que formará a una nueva brigada provincial para el combate de incendios, que fue visitada y saludada por la tarde por el gobernador Oscar Herrera Ahuad.



En ese marco, el responsable del SNMF destacó "la importancia de la estandarización y la unificación en el conocimiento sobre incendios forestales, ya que todas las brigadas trabajan y se desplazan por el resto del país para poder combatir los incendios". Aspecto en el que coincidió el ministro de Ecología de la provincia: "Para nosotros es importante unificar los criterios de combate de incendios forestales". "Le agradezco al Gobierno nacional por darnos esta herramienta, dado que la capacitación es fundamental para los brigadistas y los bomberos voluntarios", agregó Vialey.



En San Luis, la secretaria de Medio Ambiente provincial, Natalia Spinuzza, y el director de Prevención del SMMF, Jorge Heider, presentaron el último curso para combatientes de incendios forestales locales. El mismo fue lanzado en el marco de una visita del ministro Cabandié a la provincia, que en la localidad puntana de La Florida encabezó la presentación del ciclo a cargo del SNMF. Al momento ya se brindaron tres cursos en los que se formaron cerca de un centenar de brigadistas forestales.



Al respecto, la secretaria de Ambiente Provincial dijo: "Estamos dando inicio a la cuarta capacitación para brigadistas con el acompañamiento del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente. No se trata de una capacitación aislada, sino que es una decisión política de robustecer el sistema de recursos humanos que tiene la provincia para fortalecer las capacidades de nuestros combatientes. Además, participan bomberos de La Rioja, trabajando de manera regional".



En tanto en la localidad entrerriana de Gualeguay la jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente nacional, María Soledad Cantero, junto a la secretaria de Ambiente de la provincia, Daniela García, y la directora de Operaciones del SNMF, Lorena Ojeda Gómez, iniciaron el ciclo para combatientes de incendios de esa provincia. La problemática local relacionada al manejo del fuego es la de los incendios de pastizales que se registran en la zona del delta del Paraná, donde la cartera ambiental de Nación realiza numerosos esfuerzos en colaboración con las jurisdicciones.



"La idea es fortalecer a escala territorial los equipos de brigadistas para que puedan articular con el SNMF. Es clave esta actividad porque nos ayuda a prevenir en materia de fuego y prepararnos ante eventuales emergencias", consideró Cantero. "Sobre todo, sabiendo las condiciones climáticas que se presentan, ante la sequía que hay en el río Paraná tenemos que estar preparados para cualquier urgencia que se precipite en el delta entrerriano", concluyó.