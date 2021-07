Anuncian línea de crédito de CAFESG para la compra de calefones solares

El presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande, Luis Benedetto, puso en marcha una línea de crédito del organismo provincial para incentivar la adquisición e instalación de Calefones Solares en domicilios particulares de las ciudades de Concordia y Federación.Durante el lanzamiento, del que participaron los vocales del organismo Eduardo Mozetic, Celeste Lorenz, Marcelo López y Rubén Rastelli, el presidente de CAFESG explicó que "este es un programa que ponemos en marcha desde nuestra área de Desarrollo Regional para financiar los equipos de Calefones Solares dentro del marco de política ambiental y ahorro energético, a través de las nuevas tecnologías en términos de energías renovables, en línea con lo que emana desde las áreas ambientales nacionales y provinciales"."Es así que buscamos darle la posibilidad a nuestros vecinos de las localidades de Concordia y Federación, de incorporar este equipamiento a sus casas, lo hacemos confiando en que va a funcionar muy bien y que en próximas etapas lo podamos ir ampliando a otras localidades" continuó Benedetto.Por último, el funcionario provincial destacó que "también buscamos incentivar el consumo regional, así que tenemos un registro de proveedores de estos equipos, que cumplen con todas las normativas vigentes, que les vamos a acercar a los beneficiarios para que puedan hacer las compras con esos proveedores".Por su parte, Mozetic, explicó que "una vez recepcionados los pedidos técnicos inspectores de CAFESG se harán presentes e el domicilio para constatar la factibilidad técnica de instalación, así como una vez otorgado también habrá una revisión de que efectivamente el monto prestado se destinó para los fines marcados".En tanto, Marcelo López, vocal del directorio de CAFESG en representación de la oposición, remarcó que "no necesariamente quien solicite el crédito debe ser quien acredite los ingresos suficientes requeridos, puede ser un garante miembro o no del grupo familiar, lo que sí es requisito es que el solicitante sea titular de la vivienda a la que será destinado elequipo".El programa prevé el otorgamiento de créditos para la adquisición de calefones solares por un monto de hasta $ 60.000 a devolver en 18 cuotas con 2 meses de gracia para la instalación y puesta en funcionamiento a una tasa subsididada.Para iniciar el trámite, el interesado deberá ingresar a la página web de CAFESG, www.cafesg.gob.a r donde encontrará un formulario de inscripción, que deberá completar con todos los datos del propietario de la vivienda y presentar un garante con recibo de sueldo que no viva bajo el mismo techo. Para más información se pueden comunicar al (0345) 4251211 / 4252662 / 4252500 /4253330 internos 224, 223 y 222, o en la localidad de Federación (03456) 482445.