Provincia y municipio firman convenio para obra de pavimento en Villa Elisa

El gobierno de la provincia de Entre Ríos celebró con el municipio de Villa Elisa un convenio para la ejecución de la obra de Pavimento Rigido Barrio Ex Industrias, donde en la primera etapa se ejecutarán 340 metros lineales. El presupuesto oficial supera los 35 millones de pesos.El ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, rubricó con la intendenta de la ciudad de Villa Elisa, Susana Lambert, un convenio mediante el cual el gobierno provincial entregará un aporte para la ejecución de pavimento urbano en la localidad.“Es permanente el trabajo que de forma articulada realizamos con los municipios, y estos convenios forman parte de las políticas establecidas por el gobernador Bordet, a fin de llegar con obras necesarias y que garanticen mejores condiciones para nuestro vecinos y vecinas” destacó el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.En particular, el titular de la cartera de Planeamiento comentó que “estos convenios nos permiten acompañar a los municipios en la ejecución de estas obras y dar respuesta a demandas priorizadas por los gobiernos locales”.Por su parte, la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert, expresó: “Estamos muy contentos. Es la firma de un convenio sumamente importante para nosotros, que no sólo nos va a ayudar a mejorar las condiciones de las calles, sino también acompañar los problemas de desagües hídricos que tenemos en este sector de la ciudad”.A través del presente convenio, la provincia se compromete a realizar un aporte del 70 por ciento del valor de la obra de Pavimento Rigido Barrio Ex Industrias Etapa 1, cuyo presupuesto oficial asciende a $35.552.790,10. El 30 por ciento restante estará a cargo del Municipio.Para la ejecución de las obras, el municipio de Villa Elisa arbitrará todos los medios para la provisión de materiales y mano de obra, adjudicaciones y demás requerimientos de acuerdo al proyecto elaborado, mediante el sistema de contratación, de acuerdo a la normativa vigente en el municipio.