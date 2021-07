Las propuestas del Museo Provincial Eva Perón para las vacaciones de invierno

Para el receso invernal, el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón montará la muestra de Arte Correo en el predio de la Feria de Salta y Nogoyá, de la ciudad de Paraná. El museo depende de la Secretaría de Cultura y el acceso a la presentación del Arte Correo es libre y gratuita.Será el sábado 17 y domingo 18, de 9 a 13hs. También habrá contenidos participativos en redes sociales y una actividad destinada al público infantil en el propio predio del museo.“Desde el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón de la ciudad de Paraná, celebramos esta posibilidad de articular propuestas y acciones con la Municipalidad de Paraná. Y en este caso particular, dentro de la agenda que es ofrecida a la comunidad para vacaciones de invierno. Esta visibilidad que se ofrece a nuestro museo en la Feria de Salta y Nogoyá de la ciudad de Paraná para que sea conocido y difundido a todo el público que allí existe es muy positiva”, expresó Sara Liponezky, directora del museo. Quien además agregó, que todas las actividades también están conectadas con la conmemoración del aniversario del fallecimiento de Evita, el próximo 26 de julio.En este caso el Museo sale hacia la comunidad en esta articulación con la Dirección de Ferias y Mercados de la Municipalidad de Paraná. El acceso a la presentación del Arte Correo es libre y gratuita.La muestra de Arte Correo es un proyecto donde se nuclean la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Río (Uader), la Red Cultural y Patrimonial de Entre Ríos “Recuperar” y el Comité Internacional para la Educación y la Acción Cultural (CECA) del Consejo Internacional de Museos (ICOM). El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, es el punto de inicio que la propuesta realizará en breve por toda la provincia.A fines de los años ´60 comienza en América latina un movimiento de artistas que busca canales alternativos de circulación y comunicación de obra, se arman redes para establecer vínculos e intercambio de arte por correo postal.Coincidiendo con las tendencias generales de las manifestaciones artísticas de esos años en diferentes partes del mundo, el arte correo cuestiona la figura del artista como genio individual y a la obra como mercancía y ofrece una propuesta de obra colectiva y múltiple alejándose de los tradicionales circuitos de arte, de las galerías y museos.Es un arte de redes en el que la distribución es el punto central, para ello los artistas se valen de diversas estéticas que encuentran en el mismo canal de comunicación, el de los correos oficiales, como son sellos, estampillas, postales. La verdadera intención es subvertir de un modo u otro la “oficialidad” de este medio tradicionalmente regulado por los gobiernos o por grandes monopolios capitalistas. En países latinoamericanos que padecían regímenes dictatoriales, el arte correo se convirtió en una valiosa herramienta de comunicación con el resto del mundo. Los sellos, estampillas y slogans denunciaban situaciones de opresión y tortura. En las décadas del 60 y 70, la represión política y cultural convulsionaba al continente, y esta forma de arte surge como una actividad ligada a la resistencia.Con la vuelta a la democracia se mantuvieron las redes de circulación de obra abriendo caminos posibles de exposiciones internacionales con las pautas fijadas en la no selección de obras, no jurados, no costos de mercado. Hoy no sólo se usa el correo postal, también el mailart, whatsapps y otras herramientas virtuales lo que ha convertido a estas expresiones artísticas en arte de la comunicación.Además de la Secretaría de Cultura de la Provincia y la Uader este proyecto nuclea a la Red Cultural y Patrimonial de Entre Ríos “Recuperar” y al Comité Internacional para la Educación y la Acción Cultural (CECA) del Consejo Internacional de Museos (ICOM)“Recuperar” es una red que nace en el 2018 entre los participantes de un curso de capacitación en Museos y Patrimonio que organizó la Secretaría de Cultura de la provincia. Más de 30 trabajadores de museos y áreas de patrimonio de organismos públicos, autogestivos e instituciones académicas y organizaciones de Entre Ríos fueron los seleccionados para participar de manera gratuita de esa capacitación, derivando luego en los fundadores de esta Red.El CECA por su parte reúne a profesionales de museos especializados en la educación y la acción cultural de los museos que trabajan en los campos de: la investigación, la gestión, la interpretación, las exposiciones, los programas, los medios y la evaluación. Los objetivos de este comité son la búsqueda de información y de ideas sobre la importancia de la educación en los museos teniéndolas en cuenta en la política y en los programas del ICOM; la promoción del papel educativo de los museos del mundo; el desarrollo de normas profesionales de alto nivel en el sector de la educación museística.Por otra parte, el Museo seguirá con atención al público, brindando visitas guiadas por sus distintas salas, con todos los protocolos sanitarios. Atenderá de martes a viernes de 9 a 16, y sábados de 9 a 12 (dirección Av. Don Bosco 749, Paraná). Para solicitar turno para las visitas o información, se debe escribir a: museoevitaer@gmail.com Mientras tanto en las redes sociales del Museo, se realizarán encuestas y trivias para que el público interactúe y brinde su testimonio y experiencias sobre el turismo social. Por ejemplo compartiendo fotos o vivencias, aquellos que pudieron vacacionar en algún momento en algunos de los complejos de la Fundación Eva Perón o de los sindicatos.Se puede acceder a todos los contenidos que ha generado el Museo en su Facebook: Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón. También en Instagram: @MuseoEvaPerónERPara finalizar, aunque todavía no está la fecha confirmada, en la segunda semana del receso de vacaciones, en el marco de la Feria Barrial, el Museo Hogar Escuela Eva Perón desarrollará una jornada en su propio predio parquizado. Se trata de una serie de actividades lúdicas y didácticas destinadas al público infantil, para que puedan divertirse, aprender y desarrollar su creatividad: rompecabezas, rayuelas, actividades para escribir y pintar, entre otras actividades para las y los más chicos.En este caso, dichas actividades se realizarán siguiendo un cronograma para evitar la acumulación de espectadores, en espacios abiertos en el jardín y las inmediaciones del Museo, manteniendo distancia social y cumpliendo con los protocolos sanitarios como el uso de barbijo y alcohol.