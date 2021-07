Las actividades para disfrutar de Entre Ríos en este fin de semana largo

Ante la llegada del fin de semana largo del 9 de Julio se inicia el período de vacaciones invernales en nuestra provincia y hay un abanico de posibilidades para disfrutar mientras nos seguimos cuidando.Entre las opciones se encuentran visitas a sitios históricos, pesca deportiva, paseos náuticos, canotaje, trekking, actividades culturales, paseos al aire libre, caminatas, turismo rural, entre otras.El complejo Termas del Ayuí, en Concordia, reabre sus puertas a partir de este 8 de Julio, y se suma así a la lista de los 16 complejos termales repartidos en 14 localidades, que ya están funcionando y listos para brindar una experiencia plena de relax a los visitantes.El Turismo Termal es una de las opciones de descanso y relajación para los más grandes, juego y diversión acuática para los más chicos, que ofrece temperaturas agradables, paisajes diferentes y distintos productos turísticos.El ingreso a los complejos termales, ronda entre los 400 y los 1100 pesos, así como también se pueden gestionar tarifas reducidas para jubilados, menores o grupos familiares.Para disfrutar de una experiencia plena en cualquiera de nuestros complejos termales es necesario tomar ciertas consideraciones debido a la situación sanitaria que se está viviendo, como por ejemplo: el aforo de los complejos (capacidad máxima de personas); el aforo de cada piscina y los horarios de apertura y cierre ya que pueden haber variado respecto de los habituales.Por otro lado, Bodega Los Aromitos, ubicada en Colonia Ensayo, departamento Diamante, es una de las primeras Bodegas que reinicia las actividades abiertas al público e invita a celebrar la declaración de la independencia con un evento para todos los sentidos con “Vinos, Locro, y Música entre Vides”, brindando visitas guiadas por sus instalaciones y su entorno paisajístico único. El Turismo Enogastronómico nos lleva a descubrir las Rutas del Vino Entrerriano y su particular historia, que invitan a conocer el carácter que hace del entrerriano, un vino diferente y de gran calidad.Son varios los destinos que proponen las tradicionales Visitas Guiadas además de “Bicicleteadas Turísticas” como medio para recorrer y conocer la belleza de sus ciudades, pasando por puntos históricos, monumentos, miradores y sitios que hacen a la idiosincrasia cultural particular de cada una. Paraná, Diamante, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay son algunas de ellas, sin dejar de mencionar a la ciudad de La Paz, en particular, que estará festejando sus 186 años.Para quienes deseen contemplar los atractivos que ofrece nuestra Naturaleza, pueden disfrutar del Parque Nacional El Palmar, con un costo de ingreso de 100 pesos para residentes entrerrianos y 250 pesos para el resto del país, pudiendo obtener otros descuentos. Para su acceso, se deberá reservar previamente y comprar la entrada en: https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/tarifas Por su parte, el Parque Nacional Pre Delta estará abierto desde el 9 de julio, con entrada libre y gratuita, pero se deberá realizar una reserva con 24hs de anticipación al teléfono de la Secretaría de Turismo de Diamante: 0343-4985019.En cuanto a los servicios de alojamiento, en la mayoría de las ciudades se consiguen tarifas para 2 personas, que comienzan en los 2000 pesos, en categorías 1 y 2 estrellas, y rondan entre 9000 y 13.000 pesos en alojamientos de categorías superiores. En cuanto a la gastronomía, los costos rondan entre los 1000 y 1300 pesos por persona, también dependiendo del menú solicitado. Es importante aclarar, que estos costos varían según la categoría y el tipo de alojamiento.En cuanto a las disposiciones provinciales, el gobierno aseguró que continúa dispuesto a recibir turistas de todo el país con los protocolos específicos para cada actividad. La restricción de circulación será entre las 0 y hasta 6 horas, exceptuando actividades esenciales.Como en Vacaciones de Verano y Semana Santa, se volverá a solicitar el permiso de circulación Certificado Nacional Circular Turismo, que se obtiene en: www.argentina.gob.ar/circular/turismo. Mientras que, no se exigirá hisopado ni aislamiento preventivo, así como tampoco seguro de viaje por COVID-19 o cobertura sanitaria.Para consultar la lista ampliada de actividades que se desarrollarán a lo largo de toda la provincia, podrán visitar: www.entrerios.tur.ar Gastón Irazusta, Secretario de Turismo, afirmó que “debido a los buenos resultados que obtuvimos hasta el momento, seguiremos solicitando el Certificado Circular Turismo, como único requisito de movilidad. Obedece a la potestad de cada municipio, si quiere tomar algún otro tipo de control para reforzar estas medidas”.