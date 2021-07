Avanza la pavimentación de la segunda etapa del acceso a Aldea Brasilera

Con financiamiento provincial, avanza la pavimentación de la Avenida Nicolás Avellaneda de Aldea Brasilera, en el departamento Diamante. Se trata de 833 metros dentro del casco urbano que constituyen la segunda etapa de la obra de asfaltado del acceso que une la localidad con la Ruta Provincial 11.



A los efectos de constatar los trabajos que superan el 18 por ciento de avance, la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, recorrió la obra en Aldea Brasilera, junto a su equipo de trabajo y acompañada por la senadora provincial, Claudia Gieco, y el intendente de dicha localidad, Hugo Ramírez.



Al respecto, directora vial, señaló que “en estos momentos estamos presenciando la pavimentación de unos 200 metros de la avenida principal de Brasilera y la ejecución de diversas tareas, como la preparación de la sub base calcárea y reciclado del material existente en distintos sectores del tramo. Sin dudas, son mejoras muy importantes que estamos encarando gracias a la decisión política del Gobernador, Gustavo Bordet y al acompañamiento del Gobierno Nacional, que está financiando otras obras en la provincia”.



En ese sentido, la legisladora provincial agregó que “estamos trabajando muy bien entre el gobierno nacional y provincial, con obras importantes como los accesos a Brasilera, Spatzenkutter, la ruta 131, el tramo Racedo -Crespo, entre otras obras de destacadas inversiones y que tienen un gran impacto para comunidades del departamento Diamante y zonas aledañas”.



Por su parte, el presidente comunal, remarcó que “vemos esta obra como un gran beneficio para los vecinos de nuestra Aldea, para la parte gastronómica y para los turistas que nos visitan a diario. Se trata de una segunda etapa que permite unir el tramo ya ejecutado del ingreso desde la ruta 11 hasta calle Corrientes con la zona del cementerio”.



Participaron del recorrido, el ingeniero jefe, Germán Ruiz Díaz; el secretario coordinador Técnico, Miguel Feltes; el director de Construcciones, David Coronel y el inspector de obra, Gastón Cancemi.



Detalles de obra



El proyecto contempla la construcción de la calzada pavimentada sobre Avenida Nicolás Avellaneda, perteneciente a la localidad de Aldea Brasilera, tramo comprendido entre calle Corrientes hasta progresiva 845,00 (zona cementerio). La longitud total intervenida será de 833,00 metros.

El trazado es recto y coincide con el camino existente que está conformado hasta progresiva 645,00 por una calzada pavimentada con cordones cuneta existentes sobre ambos lados y un tramo entre progresivas 645,00 a 845,00 conformado por una calzada de suelo calcáreo sin cordones cuneta.



En el tramo inicial la cota de rasante se verá definida según la posición del cordón cuneta existente. Se ejecutarán trabajos de fresado, compactación de la base existente, posteriormente se prevé la ejecución de carpeta y base de material asfáltico.



Para el segundo tramo la cota actual de la rasante varía según las condiciones del proyecto. El paquete estructural a construir está constituido por carpeta y base de material asfáltico sobre una base de suelo calcáreo, una sub base conformada por una capa de suelo calcáreo existente y la ejecución de cordones cuneta a ambos lados. Esta estructura será apoyada sobre una sub rasante de suelo existente mejorada con un porcentaje de cal.



Además, se prevé mejorar las condiciones de escurrimiento superficial mediante la reconstrucción de badenes existentes en mal estado, reparación de cordones cunetas deteriorados y construcción de desagües de hormigón.

De acuerdo con la seguridad en la circulación vehicular se incluye la señalización horizontal correspondiente.