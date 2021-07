Cumple cuatro años de vida institucional una escuela inclusiva de San Benito

Cumple cuatro años de vida institucional la escuela privada Nº 262 “Gabriela Brimmer” de San Benito. A esta escuela inclusiva asisten unos 120 estudiantes bajo la modalidad presencial “porque la cantidad de alumnos por curso permite que concurran a diario”. El costo de matrícula es de 8.500 pesos.“Este proyecto inició en 2017 con un jardín maternal, después pasó a ser unidad educativa y escuela primaria. Desde sus comienzos, la escuela plantea una pedagogía diferente a la tradicional, bajo la modalidad de proyectos en los que se interesa a través de los intereses de los niños”, comunicó ala apoderada legal de la institución, Mariela Milocco.“Este proyecto comienza porque mi hijo tiene una discapacidad, una parálisis cerebral leve, y al momento de llegar a las instituciones escolares nos encontramos con ciertas barreras para el aprendizaje. La recomendación siempre era que cambiara la trayectoria escolar y fue así como Alán varió por diversas instituciones. No conforme con eso, me propuse hacer una escuela para todos y fue así como, junto a mi hermano, la impulsamos y la llevamos adelante”, detalló al dar cuenta que la finalidad de esta escuela inclusiva “es que a los chicos les sirva lo que aprenden para la vida”.Por su parte, la directora de Nivel Inicial, Fernanda Vernackt, detalló: “Las materias tradicionales de la escuela se abordan de otra manera. Trabajamos con un proyecto que surge del interés de los niños, se plantea una situación problemática y un producto final al que tienen que llegar; los contenidos de las materias se abordan de manera integrada”.“Se califica con objetivos particulares para cada niño, porque no todos aprenden al mismo ritmo”, indicó al referir: “Se evalúa el proceso que hace el chico, no lo sometemos a una evaluación escrita en un determinado momento, sino que se califica a medida que avanza en el proyecto”.