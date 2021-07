Presentaron el curso de Dirección Estratégica para Entidades Deportivas

El Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Ángel Giano, suscribió un Convenio con las autoridades de Universidad Autónoma de Entre Ríos, representada por el rector Luciano Filipuzzi, el acuerdo se realizó en el recinto legislativo. Se trata del lanzamiento de un curso de Direcciones estratégicas para entidades deportivas.Ángel Giano, expresó aque este convenio “es consecuencia de un trabajo que venimos realizando hace unos meses con UADER”. Al respecto, dijo que a partir de agosto “comenzaremos con esta capacitación para todos los dirigentes, trabajadores, voluntarios y quienes colaboren en las comisiones de todos los clubes de Entre Ríos”.El curso tiene como objetivo “fortalecer las entidades deportivas que son tan importantes para cumplir con una función social en lugares donde muchas veces el Estado no puede llegar. Queremos brindarle herramientas a quienes conducen estos lugares para que comprendan cómo funciona la normativa contable, legal, la comunicación de la gestión, entre otras cosas. Además, que se comience a implementar la perspectiva de género, con la no discriminación, el entendimiento de que la equidad y paridad que debe estar contemplada”.El curso comenzará el 18 de agosto. Será libre y gratuito. Las inscripciones se podrán realizar a través de la página de la Universidad y la Cámara de Diputados.En tanto, Luciano Filipuzzi, rector de UADER señaló que “para la Universidad es muy necesario poder involucrarse en estas capacitaciones. Poder llegar con este tipo de herramientas a los clubes, donde los gestores lo hacen de manera desinteresada, es muy necesario”.“Creemos que, en esta oportunidad, podremos llegar a lugares donde antes no habíamos podido”, finalizó.