Lanzaron Cancionero Multimedia para docentes y estudiantes de la provincia

El Consejo General de Educación (CGE) lanza un cancionero multimedia que propone una recopilación de música folclórica de Entre Ríos y el litoral, para trabajar en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.



Incluye material complementario y se puede acceder desde un dispositivo celular o a través de una computadora.



La propuesta fue elaborada a través de Educación Artística del CGE y es una herramienta que permite utilizar múltiples medios digitales para presentar información a través del uso combinado de textos, sonidos, imágenes, videos y hasta animaciones, facilitando una interactividad con los visitantes.



En ese marco, la coordinadora de Educación Artística del CGE, Sofía Velázquez, manifestó que “es una herramienta didáctica con un contenido diverso y valioso para conocer nuestra música y sus intérpretes locales, regionales y de proyección nacional”.



“Es una acción que no solo colabora con la construcción del conocimiento estético-artístico sino también, garantizar su distribución, circulación asegurando el derecho al acceso de bienes culturales y simbólicos que hacen a la identidad”, explicó.



Asimismo, Velázquez detalló respecto a la iniciativa que “es un trabajo del equipo técnico de la coordinación de la modalidad artística con la colaboración de artistas, docentes y hacedores de la cultura nuestra provincia que lo proponen como un aporte cultural – educativo y puesta en valor de los ritmos litoraleños”.



“Es importante destacar que tiene como riqueza el cruzamiento de las diferentes miradas desde la danza, teatro, audiovisual, así como una apoyatura desde la contextualización socio histórica. De este modo, es de fácil acceso con variadas posibilidades de recorrido, pasando no solo por el aspecto musical, instrumental, letras y partituras, si no también biografías, historias relacionadas a las temáticas y autores, interpretaciones de artistas reconocidos de la música y la danza (muchos de ellos docentes de las escuelas entrerrianas), así como videos didácticos sobre los diferentes géneros musicales”, continuó la referente.



Educación Artística, es una modalidad del sistema educativo argentino y comprende la formación en distintos lenguajes artísticos para niños, niñas y adolescentes. Su finalidad es estimular la capacidad creativa y expresiva de alumnos y estudiantes, en el marco de la valoración del patrimonio natural y cultural, tangible e intangible de las diversas comunidades.





Desde el ámbito curricular trabaja en el fortalecimiento de la formación docente y acompaña a través de la educación artística específica en instancias de formación a jóvenes e inserción laboral en tanto agentes culturales.