Presentarán el libro “El mito gaucho, derivaciones del Martín Fierro”

Se presentará el libro “El mito gaucho, derivaciones del Martín Fierro” de Juan Giani. En la disertación, que se realizará el jueves 8 a las 18.30hs a través de la plataforma Meet, estarán la Dra. Cecilia Corona Martínez y la Dra. Alfonsina Kohan, directora y co-directora de la Maestría “Literatura y Política” de la FHAyCS y el Prof. Juan Giani, compilador y autor de la publicación. La actividad está organizada por el Área de Cultura de la Secretaría de Extensión y Derechos Humanos de la FHAyCS, con participación de la Maestría en Literatura y Política de la FHAyCS. Invitan: Facultad de Trabajo Social UNER e Instituto Federal de Estudios e Integración de Entre Ríos “José Artigas”.La presentación es abierta al público, y requiere de inscripción previa mediante un formulario online, disponible aquí . El enlace para acceder a la reunión en Meet: https://meet.google.com/nki-udno-bxe Publicado por la Editorial y Distribuidora Libres, el libro cuenta con artículos de: Omar Acha, Ezequiel Adamovsky, Leandro Arteaga, Gustavo Battistoni, Hernán Brienza, Analía Capdevila, Matías Emiliano Casas, Laura Catelli, Hugo Chumbita, Guillermo David, Graciela Ferrás, Juan José Giani, Horacio González, Sara J. Iriarte, Ramiro Lago, Martín Lavella, Fabricio Loja García, María Pía López, Gerardo Oviedo, Agustina Prieto, Roberto Retamoso, Ana Lía Rey, Eduardo Rinesi, Matías Rodeiro, María Beatriz Schiffino, Julio Schvartzman, Francisco Tanzi, Eduardo Toniolli y Roy Williams.Juan José Giani, licenciado y profesor de filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR) es autor y compilador de este libro sobre la obra de José Hernández.Los 29 artículos que lo componen realizan un análisis desde la filosofía, la historia, la crítica literaria, el cine y la ciencia política, con distintas ópticas y orientaciones políticas.La idea del libro surgió en un Coloquio que fue organizado en la Facultad por el Centro de Estudios del Pensamiento Argentino (Cepa) que dirige el propio Giani y del que participaron intelectuales y pensadores de un arco políticamente diverso y variado. La publicación “combina calidad intelectual y accesibilidad para un lector no necesariamente familiarizado con el tema”.“Todos hemos leído el Martín Fierro. Es el texto más importante de la historia argentina, lo defino como un libro antropológico de la patria”, dice el Profesor y agrega: “Se trata de un fenómeno raro porque desde ese mismo texto surgen interpretaciones muy distintas y es citado para sacar conclusiones antagónicas. Es un libro al que le han prestado mucha atención todas las corrientes ideológicas y políticas de la Argentina, pero las lecturas e interpretaciones son diversas y hasta contradictorias”.El docente de la UNR afirma que a pesar que Hernández no era poeta, sino periodista y político, produce “una revolución poética” con este libro, el único que escribió en su vida. Hernández tampoco era gaucho, pero “deposita un enorme interés en el gaucho y toca una fibra íntima, sintoniza con ese mundo popular”.Es decir que a la particular discursividad del Martín Fierro hay que agregarle su repercusión porque rápidamente capturó a un público masivo y se convirtió en mito. Nombrar una figura literaria como mito “implicó reconocerle una potencia sobre lo real, mediada por la poesía gauchesca oral y escrita”.