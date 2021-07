Se reunió el Consejo Asesor para la Marca Ciudad de Paraná

Se reunió el Consejo Asesor para la Marca Ciudad. Fue otra acción dentro del proceso impulsado por la Municipalidad de Paraná y del que participan distintos sectores de la sociedad. El objetivo fue poner en común cinco ejes prioritarios para el desarrollo y el futuro de la capital entrerriana.



Durante el encuentro virtual, realizado este viernes, cada organización integrante del Consejo Asesor (representando al sector social, económico, productivo, académico, institucional, ambiental, etc), expuso sus propuestas, surgidas de relevamientos y procesos internos.



Entre las diversas propuestas, hay coincidencias en incentivar la producción y el empleo, generar proyectos ambientales, potenciar el turismo, poner en valor el patrimonio y los espacios públicos, mejorar accesos, tránsito y transporte, fomentar la industria y la economía local, entre otras.



El próximo paso, dentro del proceso amplio y plural de Marca Ciudad y mientras se trabaja en el concepto visual, será consensuar los cinco ejes prioritarios y estratégicos para trabajar en conjunto por el desarrollo de la ciudad a futuro.



La viceintendenta, Andrea Zoff, agradeció la participación de las distintas organizaciones y valoró el acompañamiento a la propuesta del Municipio, “para trabajar por el desarrollo de Paraná a largo plazo, más allá de las gestiones, y pensar en conjunto la ciudad que queremos”, señaló.



Fueron parte de la reunión, el secretario de Gobierno, Santiago Halle; el secretario de Coordinación Estratégica, José Claret; el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani; la subsecretaria de Inversión y Empleo, Vanina Alessi; el subsecrtario de Hábitat del área de Planeamiento y Desarrollo Territorial, Enrico Viviani; y la coordinadora del proyecto Marca Ciudad, Anabel Waigandt.



Etapa de diseño del concepto visual



Los tres seleccionados en la convocatoria (que tuvo más de 50 postulaciones) para diseñar la imagen de la Marca Ciudad, ya trabajan en las propuestas finales de las que surgirá el diseño elegido. Como parte de esta etapa, tuvieron una retribución económica.



Tras una reunión con el asesor, el destacado diseñador Raúl Belluccia, los profesionales recibieron un mismo pedido (programa o brief) para la construcción de un concepto visual que refleje y sintetice una visión compartida sobre Paraná.



Se busca un diseño que sea versátil y se adapte a los distintos usos del quehacer local. Que tenga un estilo adecuado (que promocione un Estado y no un producto). Que sea reproducible en todos los soportes. Que sea legible, reconocible y que tenga pregnancia. Y que cumpla con los estándares de calidad profesional.



El desarrollo de la Marca Ciudad



El trabajo impulsado por la Municipalidad se inició con la conformación de un Consejo Asesor y la realización de reuniones informativas, presenciales y virtuales, con todos los sectores (sociales, económicos, académicos, institucionales, etc).



Luego se concretó una etapa de diagnóstico mediante workshops colaborativos sobre los rasgos que identifican a Paraná. De este trabajo surgieron el paisaje, la naturaleza y el río como los atributos que más enorgullecen a los y las paranaenses y que destacan los visitantes.



¿Por qué una Marca Ciudad de Paraná?



Las ciudades que quieren definirse como globales deben incorporar el marketing y la comunicación a la gestión urbana.



El desarrollo de una identidad propia, de una Marca como síntesis conceptual y visual, se enfoca en detectar y comunicar los aspectos que dan reputación y generan una imagen positiva a un espacio geográfico. Es una herramienta que fortalece y posiciona la oferta local, tomando en cuenta los aspectos diferenciales de los ámbitos productivos, culturales, turísticos, académicos y sociales.



Se trata, a la vez, de establecer vínculos emocionales con un público y adaptarse a sus necesidades; despertar en los ciudadanos identificación con sus valores y su estilo de vida, hacerlos sentir parte de un grupo.



Una Marca Ciudad sirve para repensar una identidad, saber quiénes somos, reencontrarnos y poder contarle a los demás sobre nosotros.