El municipio de Paraná donó computadoras recuperadas a cooperativas y clubes

La Municipalidad de Paraná comunicó que donó computadoras recuperadas para cooperativas y clubes. Fue a través del Centro de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Los equipos fueron reciclados y puestos a punto por personal técnico municipal.



La donación benefició a las cooperativas Nueva Vida, Un Sueño Cartonero y Recuperadores del Paraná; los clubes Fournier, Instituto y Belgrano; y a la subsecretaria de Integración Socio Urbana y el Departamento de Educación y Extensión Ecológica del Municipio.



"Primero se dio una etapa formativa, de capacitación y entrenamiento de nuestros técnicos para maximizar el trabajo de recuperación. Después siguió la recepción, estudio, análisis, limpieza, armado y ensamblado de los equipos, hasta llegar a las instituciones a las cuales donamos un producto en condiciones de ser utilizado”, indicó el subsecretario de Ambiente y Acción Climática, Facundo Varrone.



Las donaciones se concretaron tras un relevamiento posterior que encaró el mismo centro, respecto de las necesidades y prioridades de instituciones locales para recepcionarlos.



"Cuando el intendente Bahl habla de transformar Paraná no sólo refiere a la realización de obras trascendentales; es un concepto estratégico que implica, como en este caso, que un equipo recuperado por el Municipio hoy esté al servicio de las instituciones de la ciudad", remarcó Varrone.



Beneficiarios



Sebastián Carnevale, de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, subrayó: “Es una ayuda importante porque veníamos haciendo todo lo administrativo a mano y esto nos facilita mucho las tareas. La teoría del descarte no va más, sabemos que contamina, así que mientras más recuperemos será mejor para el ambiente y la sociedad”.



La tesorera del club Belgrano, Romina Honecker, manifestó: “Tenemos un espacio que es una escuelita, en donde recibimos a los chicos y se atienden con una nutricionista, psicólogo, entonces trataremos de habilitarlo. La iniciativa es genial”.



Ramona Carrasco, de Un Sueño Cartonero, sostuvo que para la gente que está trabajando en la cooperativa "está muy bueno recibir una computadora. Podemos aprender más y utilizarla de acuerdo a las tareas que realizamos".



Detalles



El Centro de Recepción y Transferencia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), al igual que el de Neumáticos Fuera de Uso, funciona en calle Churruarín 2440, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.



Es un espacio donde no sólo se reciclan computadoras; también se han recuperado radios, equipos de música, televisores y otros electrodomésticos, los que también serán donados a entidades u organizaciones que no cuentan con recursos económicos para adquirirlos.



Datos



La Argentina registra un promedio de entre 10 y 12 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) por habitante por año, lo que representa unas 500 mil toneladas anuales, de las cuales menos del 10% es reutilizada, según datos de la Asociación civil Basura Cero.



Los monitores, cargadores, gabinetes, celulares, computadoras, baterías entre otros electrónicos que se tiran, contienen sustancias químicas que contaminan el medio ambiente al mezclarse con el resto de la basura, desprendiendo metales tóxicos perjudiciales para la salud.



El acto de entrega de los equipos recuperados se llevó a cabo en el Foyer del Teatro Municipal 3 de Febrero. Participaron Daniel Cimaomo, jefe de despacho de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, a cargo del Centro de Recepción y Gabriel Zanabria, técnico del Centro RAEE.