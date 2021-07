Escuela rural está sin clases desde hace meses por falta de agua

Manuela, mamá de un alumno de la escuela Nº21 “Esteban Piacenza”, dijo que “arrancaron la escuela, tuvieron clases los chicos, pero se rompió la bomba. Pidieron presupuestos, eligieron uno, pero la obra va a demorar bastante. Los chicos prácticamente no han tenido clases presenciales. Se planteó en el grupo de conseguir una cisterna o ver la forma de llevar agua a la escuela, pero dicen que no por el tema de la higiene. Así que hay que esperar la bomba”.



Agregó que “debe hacer dos meses que los chicos no van a la escuela. A los chicos míos los mandaron de nuevo porque no había agua, o hubo un caso de coronavirus, pero hace como dos meses”.



“El tema del agua surgió a principio de año. Un par de papás planteamos de llevar tachos de agua, pero nos dijeron que no. Lo mismo cuando la directora planteó de llevar agua ella. Están esperando que manden los presupuestos, o sea que este año está como perdido para los gurises”, manifestó.



“Dijimos de construir cisternas y que los Bomberos lleven el agua, al menos para los baños, y que los chicos lleven su agua. Pero hasta ahora no”, dijo Manuela.



“El año pasado fue todo virtual, y ahora la escuela sigue sin estar en condiciones”, resumió la mamá.



Los hijos de Manuela van a la escuela secundaria, que es un establecimiento de campo con pocos alumnos.



Por su parte, la directora departamental de Escuelas, Marta Landó, expresó que visitó la escuela y que se está avanzando en la solución. (Fuente: Radio Máxima)