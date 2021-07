Una oficina móvil de Anses brindó atención personalizada en Colonia Avellaneda

Una oficina móvil de Anses brindaba atención personalizada a vecinos de Colonia Avellaneda. A la jornada, que se realizó este viernes en el salón de Usos Múltiples, habían asistido unas 50 personas de los 100 turnos que estaban previstos.



“El personal de Anses viene una vez por mes y eso ayuda muchísimo porque se complica el traslado de los vecinos y el tema de los turnos”, comunicó a Elonce TV Miriam Badía del área de Desarrollo Social de la municipalidad de Colonia Avellaneda.



“Tarifa social, asignación universal, pensiones. El tema de las asignaciones es por lo que más consultan”, reveló la secretaria municipal al informar que se pide DNI y que la persona tenga domicilio en Colonia Avellaneda.



“La gente mayor es la que más necesita de la atención personalizada y, además, por el tema de las estafas, hay mucho miedo. No es lo mismo que uno les explique cómo se realiza el trámite a que le indiquen que debe entrar a la web, porque no entienden. El cara a cara tiene mucho valor”, destacó Badía.



En la oportunidad, reconoció que hay vecinos que no tienen acceso al servicio de internet. “Es por eso que personal municipal de Desarrollo Social los asiste para sacar turno y orientarlos en los trámites que deben realizar”, indicó. (Elonce)