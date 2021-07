Vacunación contra el Covid19 en Colonia Avellaneda: la fila daba vuelta la plaza

Se realizaba este viernes un. Para la jornada estaba prevista la aplicación de, pudo saber“Controlamos los documentos, porque gente de Paraná viene a vacunarse a Colonia Avellaneda, y nuestros vecinos se terminan enojando”, explicó auna de las organizadoras del operativo.registró que; es que debe respetarse el distanciamiento social durante la espera.“Me vacuno por prevención, porque la pandemia fue terrible para todos, sobre todo económicamente”, contó una joven que había llegado a las 7 y tenía el número 107 para recibir su primera dosis.Una de las agentes sanitarios destacó la organización del operativo y aseguró que“La gente viene feliz, nos pregunta por la eficacia de la vacuna. Y es un compromiso muy especial para todos los que esperaban desde temprano para recibir su primera dosis”, ponderó la trabajadora.Una de los hombres que esperaba a recibir su primera dosis desde las 8, valoró que la inmunización “nos da la posibilidad de estar más protegidos”. “Este año ha sido complicado, no tanto como el 2020, pero mientras podamos tener la posibilidad de vacunarnos todos, no importa qué vacuna sea”, comentó.. “El martes también se aplicaron 300 dosis y se siente una emoción muy grande el poder vacunar a toda la población de Colonia porque cuanta más gente vacunada haya, será mejor para el personal de Salud para que no haya enfermos por coronavirus en la localidad”, destacó una de las organizadoras de la jornada.Otro de los que esperaba en la fila, valoró que la inoculación es “para evitar el riesgo de morir”. El hombre contó que “tuvo muchos familiares contagiados y gente querida perdida por la pandemia”.