En el centro de salud Toma Nueva se vacunaron a unos 100 vecinos contra el covid

La vacunación se realizó este jueves en el centro de salud Toma Nueva. Los rastrillajes, en tanto, se dieron entre martes y miércoles con participación de personal municipal, del centro de salud y de la Cruz Roja.



“Vacunamos a un grupo de entre 100 y 120 personas mayores de 40 años de toda la zona, y por debajo de esa edad, a quienes tienen factores de riesgos como obesidad, diabetes, problemas respiratorios o cardiovasculares”, indicó la subsecretaria de Salud Comunitaria, Silvina Saavedra.



La funcionaria explicó que existen dos metodologías de trabajo para encarar la inmunización. ”Una, cuando los puntos de vacunación se encuentran alejados, accediendo a la vacunación desde los centro de salud. El otro, encarando rastrillajes para captar personas que aún no se registraron en las plataformas por miedo, falta de información u otro motivo”.



Dentro de estos operativos, la semana pasada se trabajó en el Centro de Salud San Martin, alcanzando a un grupo de 150 vecinos de los barrios San Martín, Mosconi Viejo, Mosconi Nuevo y Mosconi III y anteriormente, en el Centro de Salud Kentenich, a 30 personas más.



“Estamos analizando continuar en la zona del Centro de Salud Papa Francisco, donde ya hemos realizado rastrillajes sanitarios y el lunes lo haremos en el Centro de Salud Estanislao Zeballos, en la zona del Tiro Federal, donde solo vamos a registrar porque no está tan lejos del punto de vacunación. Continuaremos con el Centro de Salud Jorge Newbery y en barrio El Radar, zonas alejadas de los puntos de vacunación”.



La aplicación de las dosis está a cargo del personal del Ministerio de Salud de Entre Ríos.



Fabiana Vargas, directora del Centro de Salud Toma Nueva, destacó: “Estamos muy contentos. Pusimos atención en las personas que no tienen acceso a la tecnología o un teléfono para poder inscribirse, como los abuelos, y detectamos vecinos que se encuentran limitados para trasladarse”.



Omar Cabrera, vecino de la zona, dijo “Tengo a mi madre mayor de 70 años y no puedo correr el riesgo de enfermarme. Es importante que el Municipio llegue hasta los barrios y más aún cuando están alejados”.



Patricia Sosa, vecina de Los Arenales, expresó: "Valoro lo que se hace por los vecinos. El martes me registraron y ya estoy vacunada y tranquila”.