Realizaron una colecta de sangre en la sede del Centro Comercial de Paraná

Se realizó este miércoles una colecta externa de sangre en la sede del Centro Comercial de Paraná. Hubo un listado previo de voluntarios y además se acercaron los que pasaron por el frente de la entidad ubicada sobre calle 25 de Mayo, en Paraná.“Siempre tratamos de organizar actividades que no tengan que ver con lo estrictamente comercial. De hecho, a comienzos de junio colectamos alimentos para merenderos de la ciudad, y en esta oportunidad, organizamos una colecta de sangre porque sabemos de la gran demanda. Además, esto permite que se acerquen otras personas que no iría a un hospital o una clínica”, comunicó el Marcelo Ruggeri de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná.“Por segunda vez, hacemos una colecta externa de sangre y esta vez con mayor cantidad de donantes. Así que no solo seguimos sumando colecta, sino que también, voluntarios que se acercan”, valoró ala coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo.Según Jacobo, “si bien sigue siendo baja la cantidad de donantes que concurre al hospital, en las colectas sumamos gran cantidad de voluntarios”. “Todos los miércoles de cada mes, otorgamos turnos, y hasta el momento, tenemos fechas dadas hasta septiembre”, destacó.“Hoy colgamos una bandera para indicar que estábamos acá, y enseguida empezó a llegar gente; ya por el hecho de vernos, entraban a donar. Y eso es bueno que la gente está concientizada sobre la importancia de donar sangre porque la única forma de obtenerla es a través de la buena voluntad de otro ser humano”, ponderó la coordinadora.