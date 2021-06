Cómo es el paso a paso para solicitar un aborto en hospital entrerriano

El acompañamiento a las pacientes

El avance a partir de la Ley y los prejuicios derribados

El Espacio IVE del Hospital Centenario nació en el año 2018 con el nombre de Consultorio en Consejería de Opciones, cuando Entre Ríos y Gualeguaychú se adhirieron al protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Está compuesto íntegramente por profesionales mujeres y realiza tanto el acompañamiento a las personas gestantes en situación de IVE como la consejería de salud sexual reproductiva y no reproductiva. En la actualidad, garantiza la implementación de la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).Está formado por un grupo interdisciplinario de profesionales mujeres, compuesto por una médica generalista, una obstetra, una psicóloga, una trabajadora social, dos ginecólogas y una psiquiatra.“Una vez que consiguen el turno la paciente ingresa y se le realiza una entrevista y se le da un acompañamiento, se la introduce en un contexto de la situación por la que está atravesando, antes de la ley de IVE se tenía que buscar un causal en un contexto biopsicosocial,comenzó explicando la médica ginecóloga Flavia Mazzoni.“En ese mismo momento una médica ginecóloga le hace la ecografía para saber la edad gestacional, y una vez que se determina se define si el proceso se hace de manera ambulatoria en la casa o si debe realizarse con internación”, detalló la profesional, que acotó que “se les hace firmar un consentimiento donde la paciente deja asentado el deseo de acceder a la interrupción y que se le explicó todo el procedimiento”.Comentó que “si se hace ambulatoria, se le entrega el medicamento (el misoprostol), se le explica y se le entrega una hoja con la información de cómo tiene que tomarlo, que síntomas va a tener, que es lo que va a atravesar y que pautas de alarma va a tener; y a su vez se le entrega un número de teléfono de una de las integrantes del equipo, que es la que va a realizar el acompañamiento”.Flavia continuó explicando que “cuando la paciente inicia el tratamiendo manda un mensaje y ante cualquier duda que surja durante o post tratamiento tienen el contacto de nosotras y se le responde la inquietud, a veces son consultas ínfimas y otras veces son motivos de consultas que requieren que vayan a la guardia”, marcó.“A todas las pacientes una vez superada la etapa de interrupción se las vuelve a ver para controlar, se les repite la ecografía para constatar si expulsó todo y se les hace la consejería en métodos anticonceptivos”, detalló la ginecóloga, y destacó que “las pacientes elijen cual método utilizar, si es un anticonceptivo vía oral se les hace una receta para que las retiren en farmacia, si es para la colocación de un DIU (dispositivo intrauterino) se les da turno... se cierra el proceso de esa manera”.En la misma línea, añadió que “si hay una cuestión psicológica, una razón social o la situación que sea, nosotras podemos derivar y hacer la interconsulta con el servicio correspondiente o con las trabajadoras sociales para solucionarlo”.María José Grígoli, Trabajadora Social e integrante del Espacio IVE, acotó en este sentido que “intervenimos también si hay situaciones de violencia de género, que rápidamente lo que se hace es articular con el Municipio y lo que se hace es asistir a la paciente que lo requiera”.Añadió que “se realiza el seguimiento telefónico con las pacientes que inician su tratamiento ambulatorio”, y que a su vez articulan “con algunas otras áreas como Salud Mental o áreas de servicio social de otras localidades del departamento”.“Este espacio es para que el momento que atraviesan, que obviamente es difícil para la mujer, no lo pase sola y no le aumenten los riesgos a su salud, nosotras no juzgamos ni preguntamos por qué, lo único que nos interesa es que la paciente que quiere interrumpir su embarazo lo haga de manera segura y acompañada”, expresó Flavia.“Acompañamos el proceso que cada persona decide a la hora de continuar o interrumpir un embarazo, primero para no aumentar los riesgos de morbimortalidad y que no terminen haciendo cualquier cosa en vez de algo seguro”, resumió, y aclaró que “el espacio siempre está disponible para que cada paciente pueda volver, se establece una red, también con las trabajadoras sociales de otras localidades de las que vienen pacientes, hay muchas realidades durante los procesos”.Tanto Flavia como María José coincidieron en que lo que trajo la ley es “tranquilidad”. La ginecóloga contó que “podemos trabajar mucho más tranquilas y mejor, y a las pacientes le da un marco de seguridad, no tienen que venir a escondidas, y si una llega en una situación post aborto a la guardia se la tiene que atender, nadie le puede negar la atención”, valoró.Además, mejoró “la accesibilidad para realizar el seguimiento de las pacientes”. A su vez,, todo eso da un marco de responsabilidades que ayuda a trabajar mucho mejor”, describió.Con respecto a los prejuicios que se marcaron durante el debate en el congreso, la profesional comentó que, y aclaró que “lo que ocurre es que ahora se visibiliza mucho más, la estadística seguramente va a aumentar porque ahora se va a poder tener un registro formal que antes no existía, esos números estaban ocultos. Hoy tenemos una red y las estadísticas van a ser reales”.Asimismo, opinó en base a su experiencia que “las mujeres que deciden interrumpir el embarazo lo iban a hacer con o sin ley”, y valoró que uno de los cambios positivos a partir de la visivilización de estos espacios “es que las pacientes llegan con embarazos en menor edad gestacional, lo que provoca que la interrupción se pueda hacer con tratamiento ambulatorio y no requiera internación, por lo que el sangrado y las molestias son muchas menos. Se realiza todo a través de medicación para que sea mucho menos invasivo”, afirmó.Finalmente, la profesional sintió que la Ley “es un avance, como médica ginecóloga y como mujer, es algo que se necesitaba como política de salud pública, porque desde que transitaba mi residencia y ahora como especialista vi que las interrupciones siempre estuvieron, siempre hubo mujeres con embarazos no deseados por la razón que sea, y esto permite el empoderamiento de la mujer sobre su cuerpo. Que podamos elegir es un avance como sociedad”, cerró.Por su parte, María José marcó que “el comienzo en 2018 no fue fácil por las resistencias que hubo en la sociedad, pero la ley nos dio tranquilidad y justicia, me da orgullo poder participar de este espacio previamente incluso a la ley”, concluyó.