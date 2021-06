Hospital Domagk cambió la estrategia para detectar a los positivos para Covid-19

Continúa de forma normal la atención en el hospital “Dr. Gerardo Domagk” ubicado en barrio Bajada Grande de Paraná. Es con ingresos diferenciados para separar las enfermedades respiratorias de las otras a fin de evitar que se crucen los pacientes; y las camas disponibles son para patologías no Covid-19, pero sirven para descomprimir la internación en los hospitales San Martín y La Baxada.“Seguimos con mucha atención en la guardia, hubo una muy pequeña disminución en las consultas, pero aún con muchos diagnósticos de coronavirus y de otras patologías respiratorias propias de la estación”, comunicó ala coordinadora del área de guardia, Dra. Flavia Pereyra.Al dar cuenta que se hisopa “a la misma cantidad de personas”, la médica dio cuenta de un cambio de estrategia para detectar a los positivos para coronavirus. “Antes hisopábamos a una sola persona y ahora, los test rápidos se hacen directamente en la guardia; la PCR se realiza solo con turno porque hay un importante aumento de la demanda”.“El hisopado -test rápido o PCR- es la única forma de detectar el virus porque es indistinguible de otras enfermedades respiratorias”, remarcó Pereyra.Y en se sentido, aclaró: “Cuando hay varias personas sintomáticas convivientes, se hisopa a la que lleva más días de evolución o que tiene la sintomatología más florida e intentamos que sea un adulto, y no un niño”. “Y habiendo un diagnóstico de Covid-19, con el resto de la familia asintomática, se considera que el resto también lo tiene”, acotó al respecto.A los niños, los pediatras les realizan un aspirado. “Hay algunos casos en niños, con sintomatología más leve que los adultos: fiebre, dolor de garganta, tos, broncoespasmos, cuadros gastrointestinales y la pérdida de gusto u olfato”, indicó Pereyra y refirió que los niños transitan la enfermedad en sus domicilios. “La semana pasada hubo una niña que requirió internación, pero desconozco si dio positivo para coronavirus”, comentó.Finalmente, la responsable de la guardia en el Domagk instó a continuar con las medidas de prevención, aun las personas que fueron vacunadas: usar tapabocas, respetar las distancias y desinfectar las manos.“Los ambientes mal ventilados aumentan la cantidad de casos por enfermedades respiratorias”, sentenció y reconoció la discusión que se da en las escuelas. “Hace mucho frío, no se pueden cerrar las ventanas para ventilar, y ese es un problema”, indicó.