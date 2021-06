Se llevó a cabo un operativo de vacunación intensivo en Colón

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El equipo de salud de la Municipalidad de Colón en forma coordinada con un equipo del Ministerio de Salud provincial llevó a cabo el martes un operativo de vacunación contra Covid-19 en el CIC de El Ombú. Se aplicaron primeras dosis de AstraZeneca a dos grupos etarios. El intendente José Luis Walser dialogó con enfermeras y enfermeros como así también con los representantes del Ministerio que llegaron a la Ciudad para implementar la vacunación masiva.



"Facultados por la ministra de Salud de la provincia venimos a reforzar un poco el plan rector de vacunación de la Ciudad de Colón, hoy generamos un barrido del grupo de 18 a 59 años con factores de riesgo con turno previo dado por un sistema en el cual se inscribió la voluntad de vacunarse" explicó Emanuel Demediuc, represente del Ministerio de Salud en el Plan rector de vacunación de la provincia de Entre Ríos. "Luego se siguió con un grupo de mayores de 60 que quedaban en el sistema para vacunar y que no registran la primera dosis" agregó.



Demediuc agradeció al Intendente por el lugar y el equipo de salud local para llevar a cabo el operativo y afirmó: "es un lugar muy lindo y dinámico para trabajar, el grupo del equipo municipal se acopló muy bien con el que vino del Ministerio, la verdad que ha sido un trabajo cordial, fluido y con rapidez que es lo que necesita la gente en estos operativos amplios".



Por su parte el Director de Salud de la Municipalidad de Colón Marcos Correa señaló: "Aquí tenemos nuestro equipo de salud y también administrativo acompañando, una gran campaña con personas con factores de riesgo a vacunar, es una población que ya queremos terminar de vacunar y es importante que lo estén, la próxima etapa será a personas sin factores de riesgo" indicó.



Jesica Gómez una de las enfermeras del equipo municipal dijo: "Somos varios enfermeros y va bastante ágil junto al equipo del Ministerio que vino desde Paraná".



Mientras que algunas de las personas recién vacunadas señalaban al retirarse con sus carnets: "Mejor imposible, ojalá que nos vacunemos todos enseguida". "Tengo asma así que me aplicaron la primera dosis, alegría total, a esperar la segunda".



"Muy contenta con la primera dosis, soy del grupo de riesgo por el tema respiratorio, feliz porque era lo que esperaba la vacuna, me voy a sentir más tranquila y protegida ahora".



"Contento, esperamos la próxima y a seguir cuidándose, esperemos que pronto estemos todos vacunados, mis viejos tenían problemas de salud y tuvieron la suerte de vacunarse ahora yo también, agradecido".