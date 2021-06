Colectan ropa de abrigo en los gimnasios de Paraná: cómo colaborar

Desde este martes y hasta el 2 de julio, la Cámara de Gimnasios de Paraná impulsa una colecta de ropa de abrigo. Las donaciones serán llevadas a Suma de Voluntades para su distribución en los barrios de la ciudad.“Ante las bajas temperaturas, uno se pone en el lugar de las personas que no tienen abrigo, que no tienen vivienda. Y desde los gimnasios adheridos a la Cámara queremos aportar, junto a nuestros clientes, alumnos y vecinos, la colaboración a través de una colecta de ropa de abrigo, medias, remeras manga larga, camperas, buzos, frazadas, todo lo que pueda ser útil a quienes lo necesitan”, comunicó ala vocal de la Cámara y responsable de Gimnasio Taian, Andrea Sanfilippo.“Pedimos que las donaciones sean con respeto y de corazón. No sirven las ropas que estén rotas, sucias o inadecuadas para el uso”, aclaró al encomendar “revisar el placar porque un poquito de lo que aporte cada uno es un montón”.Las donaciones serán enviadas a Suma de Voluntades, donde los voluntarios se encargarán de clasificar y repartirlas en los barrios.La mayoría de los gimnasios están abiertos de lunes a viernes de 7 a 22, y los sábados por la mañana. Recomiendan consultar en los centros de entrenamiento de la zona si están adheridos a la Cámara para llevar las donaciones.