Obra de pavimentación de acceso a Aldea Spatzenkutter presenta 70% de avance

El gobierno provincial, a través de Vialidad avanza con la pavimentación del ingreso y la calle colectora de Aldea Spatzenkutter, en el departamento Diamante. La obra tuvo una modificación que incluye importantes mejoras hidráulicas y de saneamiento y a la fecha alcanza un 70 por ciento.



En el marco de la agenda de obras que se ejecutan con fondos provinciales, la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, junto a su equipo técnico, se hizo presente en Aldea Spatzenkutter para constatar el avance de la obra de pavimentación al ingreso a dicha localidad.



Sobre ese tema, la directora del ente vial, comentó: “La obra se había neutralizado pero rápidamente se retomaron los trabajos de desagües pluviales; las colectoras y la terminación de la pavimentación. En ese marco, también estamos viendo otros trabajos que habían sido solicitado por la comunidad como la iluminación del acceso, entre otros detalles de cartelería y colocación de una garita”



También, comentó: “En pocos días se trabajará con la licitación del acceso a Aldea Protestante; se trabaja en Aldea Brasilera, en definitiva cumpliendo con la decisión del gobernador de trabajar sobre todos los accesos que se encuentre sobre la ruta provincial Nº 11”.



Por su parte, el diputado provincial, Jorge Cáceres, expresó: “Esto revaloriza la palabra empeñada del gobernador desde su campaña; la primer gestión y hasta la segunda que estamos transitando, en la cual manifestó que no se iba a comenzar una obra hasta que no tenga la financiación.

Esto claramente es una forma responsable de trabajar como lo ha demostrado en Brasilera, la continuación de Spatzenkutteer, y el reciente anuncio que se realizará la licitación del ingreso a Aldea Protestante, sumado a la repavimentación de la ruta N º131 y otras tantas obras que la gente reclama y necesita”.



A su turno, el presidente comunal de Spatzenkutteer, Juan Lell, indicó: “Hace quince días vino la directora de Vialidad para anunciar el reinicio de la obra y en este momento vemos como se pavimenta y avanza con las tarea. Sin dudas, que estos trabajos generan un antes y un después en la vida de nuestra comunidad como tener una dársena de acceso del lado norte y sur; el proyecto de iluminación sobre el ejido de la ruta, las calles transversales; entre otras obras destacadas”.



Por último, enfatizó: “Estas obras que se encaran gracias a la decisión política del gobernador, Gustavo Bordet; los legisladores y Vialidad, son muy importantes, más aun en estos tiempos de pandemia donde todo es más complicado, pero de igual manera, con esfuerzo estamos logrando una transformación para nuestra comunidad”.



Detalles de los trabajos



Desde el área de inspección de Vialidad se comunicó que se retomaron los trabajos luego de una modificación de obra en la cual se incluyen tareas hidráulicas como; alcantarillas; canal revestido; entubamientos de desagües pluviales y mejoras de asfalto para cinco cuadras internas de la aldea. En tanto; se pavimentan las colectoras desde la aldea hacia Paraná y se programa el asfaltado desde Spatzenkutteer hacia Diamante. Además, se coloca una cañería de hormigón armado de un metro de diámetro para unos desagües pluviales y cinco cuadras internas.



Participaron del recorrido, el secretario coordinador Técnico, Miguel Feltes; el director de Construcciones, David Coronel, el sub director de esa área, Leandro Ibarra y el inspector de la obra por la DPV, Carlos Migliavaca.