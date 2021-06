Tiene un 25% de avance la obra de la variante Joaquín Vivanco en Victoria

Con financiamiento provincial, la reparación de la calzada de hormigón de la variante Joaquín Vivanco en el ingreso a Victoria, entre las rutas provinciales 11 y 26 y la nacional 174 presenta un avance del 25 por ciento. La inversión supera los 245 millones de pesos.



Este viernes, La directora administradora de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, junto a su equipo técnico de trabajo, y el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, constató los avances en la obra de reparación de la calzada de hormigón de la variante Joaquín Vivanco en el ingreso a Victoria.



Al respecto, la titular del organismo vial, manifestó: “Es una obra muy compleja de resolver por el tránsito diario de camiones que presenta y hoy nos hicimos presentes para resolver algunas situaciones que no hacen a la obra específica, pero si a la ejecución de la misma y a la seguridad. La ruta tiene el ancho correspondiente pero no presenta banquinas, por lo tanto, decidimos hablar con el intendente y ver de qué forma podemos cortar el tránsito en estos tramos para trabajar sobre algunos sectores que impactan sobre la ciudad”.



También acotó: “Me contaban lo complejo que es trabajar en esta parte de la obra, pero si no estamos presentes en el territorio, ver el tránsito y como se trabaja es muy difícil tomar decisiones técnicas y consensuar con los usuarios”.



Por su parte, el intendente de Victoria, Domingo Maiocco, dijo: “Esta circunvalación conecta la ruta nacional N º 174 con nuestra localidad y Rosario, es decir, que es la conexión de una ruta bioceánica que ha tenido un incremento del tránsito desde su inauguración en el año 2003 cuando pasaban alrededor de 2000 vehículos diarios. Hoy circulan ese mismo número pero de camiones y con una tasa media de 7.000 vehículos diarios.



Asimismo, agregó: “Es una obra imprescindible para la región, hoy vemos un trabajo a profundidad para dar una solución definitiva a esta ruta del Mercosur”.



Avance de obra



A la fecha la empresa contratista trabaja en la demolición de las losas existentes y reparación de las mismas; además de un saneamiento del paquete estructural; sub base, base y losa de hormigón en el tramo de la ruta provincial Nº 11 y la ruta provincial Nº 26. En tanto, desde el tramo de la rotonda de Folmer hasta la variante Victoria se hizo una demolición completa para hacer un saneamiento del terraplén, para luego empezar con el paquete estructural. En quince días se estaría pavimentando el tramo de Folmer y la rotonda que va a Rosario.



Estuvieron presentes, el secretario coordinador Técnico, Miguel Feltes; el director de Construcciones, David Coronel; el inspector de obra de la DPV, Emilio Basso y representantes de la empresa contratista.