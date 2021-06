Se desarrolló una jornada de vacunación contra el covid en Escuela Hogar

Se desarrolló una jornada de vacunación contra el covid en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. Allí se aplicaron dosis de la vacuna AstraZeneca.“Estoy contenta, tenía turno para el lunes pasado y me lo reprogramaron para hoy. Me siento más segura ahora ”, dijo una mujer a Elonce TV.“Gracias a Dios me tocó la vacuna, tengo factores de riesgo y ahora con esto estoy más tranquilo”, dijo un hombre y explicó que estaba ansioso por recibir la vacuna ya que allegados suyos padecieron covid.Por su parte, una mujer valoró que “por diversas cuestiones tuve que reprogramar dos veces el turno y ahora estoy más tranquila con la vacuna, me cuidó muchísimo y casi no salgo”.Otra mujer que entra en la franja entre 40 y 49 años, sin factores de riesgo, manifestó que “la vacuna es muy importante y más que nada seguir con los cuidados”. En tanto la persona que la acompañaba valoró que “si se tienen todos los cuidados no nos contagiamos, en mi familia yo sufrí coronavirus y llevando a cabo todos los protocolos nadie más se enfermó”.En tanto, la coordinadora del operativo, Olga Castañeda, destacó que “esta jornada se trataron de turnos reprogramados y se colocó Astrazeneca”. Valoró que “hoy hubo poco movimiento, tal vez fue el frío” y explicó que el lunes no se realizará una jornada de inmunización.