Feria Periurbana ofrece productos a bajo precio y de “excelente calidad”

Vuelve la feria Periurbana este domingo en el predio del Acceso Norte. Allí se ofrecen productos de panificación dulce y salada, variedad de quesos, salames; además de pastas, y todas las verduras y hortalizas de la zona y del Parque Hortícola Municipal.



“Es un espacio que los paranaenses tomaron como propio y donde pueden comprar productos locales con base en la horticultura y se ofrecen verduras de excelente calidad, no tiene el impacto ambiental que tienen otros tipos de producciones y tampoco el encarecimiento que generan los traslados”, mencionó el director de la Agencia Periurbana, Mario Den Daw, a Elonce TV.



“La producción del Botánico se diferencia porque está hecha con todos los cuidados, contamos con buenas prácticas agrícolas y no existe el deterioro que ocasiona los traslados”, sumó. En cuanto a la oferta de productos, dijo que habrá “verduras agroecológicas, quesos, salames, vinos entrerrianos, pastas, panificaciones, alfajores, etc”.



Sobre a la realidad que atraviesan los emprendedores, Den Daw, mencionó que “cuando las restricciones se ndurecieron, dejamos de funcionar ya que no se podía fomentar que las personas se trasladen hasta el Botánico. Ahora volvimos , pero probablemente el Botánico no va a estar abierto para paseo”.