Habrá actividades para recordar el aniversario de la Fundación Eva Perón

El Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, que depende de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, desarrollará una serie de actividades en conmemoración del 73° aniversario de la creación de la institución que plasmó la obra social de Evita, producida el 19 de junio de 1948.Una de ellas será la presentación de un contenido original producido por el equipo de Mediadores Culturales del museo (Estudiantes becarios de distintas carreras de UADER). Será publicado el próximo sábado 19 en las redes sociales del Museo y también en el Portal Aprender del Consejo General de Educación (CGE).El video del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón está pensado para el público infantil. Su imagen y diseño invita a adentrarse en la Historia de la Fundación, presentando de manera didáctica los objetos que el museo resguarda.Para su creación se planificó un guión, el cual fue narrado por diferentes mediadores culturales y como complemento fundamental se sumó la voz de "Ari", un personaje anfitrión, quien comienza y finaliza el vídeo.Esta propuesta se basa en compartir con las infancias un recorrido de nuestro espacio de memoria, con la exposición y narración de cada objeto que se encuentra presente en el museo.El recorrido virtual en cuestión, intenta llegar a este público en particular a través de la utilización de gráficas, guión, narración, personajes y musicalidad que se condensan para lograr un material didáctico y educativo.El desarrollo del video comienza con la llegada de "Ari" al museo, luego se recorren los diferentes ambientes del museo con sus respectivos objetos, ambientes que son guiados por los diferentes mediadores. El video finaliza una vez que el personaje culmina su visita guiada.Con esta actividad el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, se propone una vez más, seguir nutriendo la relación con el público infantil. Creando de manera comprometida recursos y materiales que le sean propios a las infancias, con el fin de dar a conocer la historia de la Fundación y su enraizamiento con el presente.El staff que produjo este audiovisual didáctico está conformado por: Macarena Cristaldo (producción, idea y guión); Ariadna Maldonado Arduino (voz de Ari); Jimena Franco, Macarena Cristaldo, Florencia Haller y Joaquín Villagra (voces complementarias), quienes se desempeñan como Mediadores Culturales en el Museo, siendo becarios de UADER.También este sábado 19, se publicará en el Facebook Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, la visita virtual con perspectiva de género por el Museo y el Complejo Escuela Hogar. Se titula “Mujeres”, con una duración de 20 minutos, que se presentó oportunamente en la Noche de los Museos 2020.En el proceso de transformaciones que se inicia en el país el 17 de octubre de 1945, con fuerte impacto en lo económico, social, jurídico y cultural; se destaca como una creación innovadora, desafiante y trascendente en la historia de las políticas públicas hacia los sectores más desvalidos, la Fundación Eva Perón.Se constituyó como Fundación de Ayuda Social Eva Perón el 19 de junio del año 1948, siendo reconocida formalmente por decreto N°20.564 del presidente Juan Domingo Perón el 8 de julio de ese mismo año, bajo el nombre “Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón”. Luego, por el decreto N°20.268 del 25 de septiembre de 1950 pasó a llamarse “Fundación Eva Perón” (FEP).Sara Liponezky, directora del Museo Hogar Escuela Eva Perón, recordó que “guiada por el formidable impulso justiciero de Evita, significó un cambio extraordinario en el paradigma de las políticas sociales. Como bien lo sintetizara su fundadora: “Lo que yo hago a favor de los humildes de mi Patria no es más que justicia (…) no es filantropía, ni es solidaridad social, ni es beneficencia”. De esta forma, ella rescata e instala ese concepto que apareció en Europa a mediados del Siglo XIX poco antes de la Segunda Guerra Mundial y como respuesta ante las desigualdades que evidencia el sistema capitalista”.Y agregó que su obra “fue una versión de la Justicia como valor con sentido de equidad, de distribución equilibrada de bienes y recursos, de reparación ante el daño causado por las carencias. Se trataba de priorizar el desarrollo humano en un contexto de crecimiento virtuoso de la economía, de compensar la ausencia de oportunidades disponiendo los recursos necesarios desde el Estado y la comunidad para lograr ese objetivo. Esa nueva mirada hacia la sociedad real con sus brutales diferencias, se tradujo en una obra gigantesca. Así se construyeron Hogares Escuelas en todo el país, policlínicos, hospitales, centros recreativos y de capacitación en oficios, planes de viviendas, colonias de vacaciones, la Escuela de enfermería, entre otros. Además de la permanente provisión de herramientas de trabajo, alimentos e insumos necesarios para mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población”.