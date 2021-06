Tras relevamiento, vacunaron contra el covid en centro de salud Kentenich

Trabajadores municipales realizaron un relevamiento para determinar la cantidad de personas que no habían sido vacunadas en la zona programática del centro de Salud Padre Kentenich de Paraná.“Se relevó la zona comprendida proo barrios El Perejil, Los Berros y Las Pierdas. Allí se registraron a personas entre 40 y 80 años las cuales no habían podido registrar la voluntad de vacunarse y se realizó la aplicación de la primera dosis de la vacuna sputnik V”, informó la subsecretaria de Salud Comunitaria, Micaela Rey, aEn este sentido, detalló que “se trata de personas que vive en zonas vulnerables, poseen dificultades de traslado y la mayoría de las familias no cuentan con acceso a tecnología, tal vez poseen celular pero no tienen la posibilidad de registrarse”.Además, indicó que días a tras realizaron el relevamiento en barrios Yatay, Estación Parera, Independencia, para luego realizar la vacunación.Elonce TV dialogó con los vecinos de la zona que fueron inoculados y Ramona Palavecino manifestó que “esperábamos la vacuna y agradecemos a las chicas que nos ayudaron a inscribirnos”.“Tengo muchos nietos, me da temor de salir a la calle y contagiarme. Ahora con la vacuna estamos más protegidos”, añadió.En tanto, Ceferino, esposo de Ramona, contó que “gracias a Dios estamos vacunados, la atención fue muy buena”.