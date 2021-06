Son 43 los alojados en el refugio para personas en situación de calle de Paraná

Son 43 los alojados en el refugio para personas en situación de calle que se ubica en el CIC II de barrio Paraná XIV de la capital entrerriana. “La semana pasada, tres de los alojados dieron positivo para Covid-19, es decir que todos estuvieron durante diez días bajo aislamiento comunitario, según las instrucciones dispuestas por el área de Salud”, comunicó a Elonce TV el secretario municipal de Desarrollo Social, Nicolás Mathieu.



“Desde que inició la gestión, por orden del intendente, comenzamos a trabajar con las personas en situación de calle. Ya pasaron más de 180 por este refugio porque muchos están de tránsito en Paraná y otros deciden no cumplir con las reglas de este dispositivo, entre las cuales se pide el no consumir alcohol ni estupefacientes, tampoco se pueden pelear o portar elementos cortantes”, indicó el secretario municipal al agregar: “Hay muchos que salen a changuear, algunos trabajan en la construcción. Por es que durante el día van a trabajar, hacen sus actividades y vuelven”.



“En el refugio también se brindan talleres de oficios; de hecho, dos de los alojados iniciaron un emprendimiento por el cual venden muebles que hacen con palets de madera a partir del curso de carpintería que hicieron acá”, valoró Mathieu y subrayó el trabajo articulado que realiza el área municipal de Desarrollo Social con el Hospital Escuela de Salud Mental y organizaciones como la Red Puentes, Suma de Voluntades, El Hogar de Cristo y el Centro Huellas “porque muchas de estas personas acarrean problemas de adicciones”.



En la oportunidad, el secretario municipal anticipó que “se trabaja para relocalizar este refugio en un espacio propio, teniendo en cuenta que el CIC, si bien se adaptó para alojar a estas personas, no es el lugar apropiado”. “En el refugio se les garantizan las comidas, un lugar donde higienizarse y dormir y ropa de abrigo”, detalló Mathieu.



Asimismo, recomendó al vecino que, en caso de detectar a alguna persona en situación de calle, lo comunique al 147 para a partir de ese reclamo poner en conocimiento al área de Desarrollo Social para abordarlo.



En tanto, en el hogar para adultos mayores “Madre Teresa de Calcuta” hay 13 hombres alojados y no hay más lugares disponibles.



Punto aparte, el responsable de Desarrollo Social de la Municipalidad defirió que se confeccionarán seis mil frazadas a través del programa Paraná se abriga. (Elonce)