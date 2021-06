Dora Barrancos disertó en un encuentro de la Red para la Igualdad

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Formaron parte de la actividad de manera virtual más de 100 personas, entre ellas, legisladores y legisladoras, periodistas y referentes de distintos ámbitos de la provincia.



Fue la primera de una serie de jornadas programadas en el marco de un ciclo de conversaciones que impulsa la Vicegobernación, desde el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, con el objetivo de avanzar hacia la conquista colectiva de los desafíos que nos plantea la construcción de una sociedad más igualitaria. En ese marco, se desarrollaron los conceptos de multiculturalismo, intersectorialidad e interseccionalidades de forma articulada. La propuesta continuará con encuentros que aborden temáticas específicas.



Acompañaron a la vicegobernadora desde el recinto del Senado entrerriano, la diputada nacional Carolina Gaillard y la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Sigrid Kunath. En tanto, mediante la plataforma zoom, participó la socióloga e historiadora, Dora Barrancos, y más de 100 personas, entre ellas, legisladores, legisladoras, periodistas y referentes de distintos ámbitos de la provincia.



Agenda positiva de género

Al abrir el encuentro, la vicegobernadora agradeció a Dora Barrancos su presencia y generosidad en poder compartir, una vez más, los encuentros de la Red para la Igualdad. "Has sido una gran aliada en esta agenda de género que venimos sosteniendo en nuestra provincia y nos has acompañado siempre de una manera clara y contundente, trazando el camino de sororidad", manifestó. Seguidamente Stratta hizo referencia a la necesidad de "pensar en la intersectorialidad y en la interculturalidad, pensar también cómo las brechas de género y las desigualdades de género se agigantan cuando están atravesadas por esas cuestiones vinculadas a la cultura, la raza, la edad, y los estereotipos. Es por eso que necesitamos empezar a abordarlas para poder generar las herramientas, las leyes y las políticas públicas para revertirlas", subrayó.

Por último, la vicegobernadora expresó: "Cuando legislamos y tomamos decisiones tenemos que hacerlo con amor y empatía, pero además tenemos que tener el oído atento a lo que sucede a nuestro alrededor y lo que nos marca el gobernador Gustavo Bordet: no ser funcionarios de escritorio, sino ser funcionarios de territorio". Y añadió: "Vamos a seguir sosteniendo la agenda positiva de género porque creemos que estamos en un proceso de construcción que no podemos mirar hacia otro lado, y esta es nuestra fortaleza, saber que estamos en un contexto histórico, en una bisagra y que necesitamos ser protagonistas".



Nuevo Régimen de Protección

Luego fue el turno de la titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos de Entre Ríos, Sigrid Kunath quien recordó que la idea de este encuentro surgió en el marco del trabajo por el proyecto para el Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género, "donde pensamos que un sello distintivo del mismo tenía que ser este abordaje de las violencias a la entrerriana y también pensar en estas particulares situaciones, en esto de las individualidades que decía nuestra Vicegobernadora y que es una perspectiva, una manera de mirar la realidad que nos circunda". "No solamente hablamos del nuevo régimen y de cómo se abordan la violencias frente a estas interseccionalidades, sino también queremos conocer, queremos saber un poco más de qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidades, de interculturalidades", agregó y definió a este encuentro como "el primer puntapié para continuar en el abordaje de distintos sectores, escuchar distintas voces y también poder proponer políticas públicas que recojan esta riqueza, esta enorme diversidad que tenemos en nuestra provincia".



Interculturalidad e interseccionalidad

Seguidamente, habló Dora Barrancos, quien primeramente agradeció a la Vicegobernadora por la invitación a este encuentro virtual y dijo "estamos aislades físicamente pero socialmente juntes". Al comenzar la exposición, la socióloga e investigadora hizo una reseña histórica y política del renacimiento de los feminismos a mediados de los años '60. "Las mujeres decidieron tomar posesión de sus cuerpos, ser dueñas de sus cuerpos, y es la primera vez que hay enunciados del sistema patriarcal. Esta recomposición del cuerpo no solamente como anatomía sino como símbolo y expresión de resistencia a la violencia patriarcal", indicó Barrancos. Luego, desarrolló el concepto de interseccionalidad y las tres grandes forjas: la diferencia sociomaterial y económica, la sociogeográfica y la socioétnica. Indicó que "hay algo que nos hace semejantes pero hay un mundo de circunstancias que son exclusivas y no se pueden transferir con la misma experiencia". Y agregó: "Es fundamental para las políticas públicas de asistencia a las mujeres, tiene que haber matices, consideraciones exploradas en las posibilidades e imposibilidades". En otro tramo de su alocución, Barrancos se refirió a la interculturalidad. "Siempre dentro de una cultura hay diferenciales, hay que hilar más fino y distinguir elementos que permitan una mejor orientación de políticas públicas con aspectos interculturales". Además, habló sobre la importancia de "distinguir subculturas" y "trabajar con cada comunidad para comprender sus semejanzas y desemejanzas".



Construir mejores políticas públicas

Por último, la diputada nacional Carolina Gaillard expresó: "Celebro que hoy estemos presenciando en nuestra provincia este debate o este trabajo de construcción de este proyecto tan importante que surge de la red por la igualdad para revisar la ley, para evitar y prevenir la violencia aquí en Entre Ríos". Asimismo, hizo referencia a las leyes tratadas recientemente en el Congreso nacional y destacó "la decisión del presidente Alberto Fernández quien ha creado el Ministerio de Mujer y Diversidad a nivel nacional, y donde nuestro gobernador Gustavo Bordet le da un espacio muy importante a la presencia de mujeres en el gabinete y tener una vicegobernadora mujer, por primera vez en la historia de nuestra provincia, esto sin dudas hace que podamos construir mejores políticas públicas".



Presencias

En el recinto de la Cámara del Senado, acompañaron a la Vicegobernadora, la diputada nacional Carolina Gaillard y la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Sigrid Kunath. En tanto, mediante la plataforma zoom, participó la socióloga e historiadora, Dora Barrancos, y más de 100 personas. Entre ellas, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, las senadoras Claudia Gieco, Nancy Miranda y Flavia Maidana; los senadores Amilicar Genre Berth, Jorge Maradey y Marcelo Berthet; Mauricio Santa Cruz; Omar Migueles; las diputadas Stefania Cora, Paola Rubattino, Vanesa Castillo, Maria del Carmen Toller y Mariana Farfán; la viceintendenta de Gualeguaychú, Lorena Arrozogaray; entre otras y otros referentes de distintos ámbitos de la provincia.