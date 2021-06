Invitan a participar de un conversatorio sobre violencia y maltrato en la vejez

Sobre la vejez

En el mes de la conmemoración del de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez se desarrollará el Conversatorio “Cuestiones de violencia y maltrato en la vejez. El caso argentino”. Será el miércoles 30 de junio a las 15:00 por videoconferencia y la disertante será la Dra. Julieta Oddone.Según las Naciones Unidas, el maltrato a las personas mayores se puede definir como «un acto que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza». Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser resultado de la negligencia, sea esta intencional o no.Al respecto, la disertante, señaló anteque “la discriminación sobre el viejísimo es algo que sucede a menudo en la sociedad, se las invisibiliza y se desconoce las capacidades que las personas mayores pueden brindar a la sociedad”.En el conversatorio se abordarán las problemáticas mencionadas anteriormente “a partir de los resultados de investigaciones realizadas sobre estos temas”, sumó Oddone.En sintonía con esto Oddone destacó que hay una inivibilización del maltrato y ejemplificó que “si el maltrato hacia un adulto mayor es ejercido por algún a persona cercana es muy difícil que se denuncie ya que muchas veces tiene miedo”.Otro de los datos que arrojó la investigación que llevaron a cabo, es que “los varones de sectores de clase alta generalmente tienen situaciones de violencia financiera. En tanto en la mujer marca más la violencia física”.La actividad es coorganizada por el Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la FCEDU-UNER, el Programa Envejecimiento y Sociedad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso – Sede Argentina) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet).Actividad sin costo con inscripciones en https://acortar.link/uSRjp “La vejez es una construcción que se realiza durante el curso de la vida, las personas tienen un envejecimiento biológico y biográfico. Es decir que los contextos de la historia, van dando distintos modelos de envejecimiento”, detalló Oddone.Y amplió: “Es algo que comienza en los 60 y muchas veces llegan hasta los 120 años, es una etapa a absolutamente diversa y los futuros viejos puedan irse diferenciados sobre los acontecimientos de la historia que le toquen vivir”, resaltó y amplió: “Posiblemente la pandemia por el covid construya diversos tipos de vejez y la expectativa de vida”Por otro lado, destacó que la pandemia, permitió que las personas mayores encuentren una manera de comunicarse a través de computadoras, zoom, whastapp, etc. “Es un hecho positivo para las personas mayores, todos pueden aprender, no es verdad que las personas mayores no pueden aprender, solo necesitan técnicas ajustadas a sus necesidades”.