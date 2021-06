Remodelación de la Feria de Salta y Nogoyá: “Los locales permanecerán abiertos”

Institucionales Se adjudicó la obra de remodelación de la Feria de Salta y Nogoyá

En el marco de las remodelaciones que se harán en la Feria de Salta y Nogoyá, responsables de la firma L y C Construcciones S.A. mantendrán este martes una reunión con feriantes para explicarlos los detalles de la obra.“Mi mamá tenía 85 años y desde 15 años venía a este espacio a tomar ese famoso chocolate con churros”, recordó al dar cuenta que entre los expositores “hace mucho tiempo que se esperaba esta obra para que se revalorice este punto de la ciudad, y es algo que nos pone muy contentos porque también revalorizará nuestro trabajo”.“Este es un espacio en el que se comercializan, no solo productos fabricados en el país, sino que también los feriantes son fabricantes de sus propios productos”, ponderó Lorena, otra de las comerciantes de la Feria.En la oportunidad, encomendaron a los asiduos clientes de la Feria que no dejen de visitarla porque “los locales permanecerán abiertos” durante las reformas.El proyecto incluye una mejora integral en infraestructura, servicios, seguridad y accesibilidad. El presupuesto de la obra es de $92.985.665,29 y el plazo de ejecución es de 240 días corridos, contados a partir de la fecha de firma del acta de iniciación de los trabajos.