Se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre

Este 14 de junio, el Día Mundial del Donante de Sangre busca generar conciencia acerca de la importancia de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones. El miércoles, como actividad conmemorativa, habrá una colecta externa en la Escuela Zuloaga de San Benito.



Este día visibiliza la contribución crucial que la donación voluntaria, no remunerada y periódica aporta al buen funcionamiento del sistema de salud. En este contexto, para garantizar la obtención de sangre y productos sanguíneos seguros, una de las principales líneas de acción del Ministerio de Salud de la provincia, a través de su Programa de Hemoterapia; fueron y son las colectas externas, con la colaboración de distintas instituciones.



De esta manera, se puede mejorar la salud y calidad de vida de los entrerrianos que reciben los tratamientos y atenciones hospitalarias que demandan transfusiones.



La emergencia sanitaria durante la Pandemia de Covid-19 complejizó el acceso a este insumo irremplazable y vital. No obstante, el esfuerzo de los equipos de salud y los donantes, puso en marcha la organización de las colectas externas en espacios seguros, bajo estrictos protocolos de higiene y cuidado.



En lo que va del año en la provincia, sólo en colectas externas, participaron unos 354 donantes voluntarios.



A nivel global, Italia será el país anfitrión del Día Mundial del Donante de Sangre 2021. El acto será en Roma, el lunes. Donar sangre para que el mundo siga latiendo

Este año, el lema del Día Mundial es: “Doná sangre para que el mundo siga latiendo”, destacando la contribución esencial de los donantes de sangre para mantener el pulso del mundo, salvar vidas y mejorar la salud de los demás. Asimismo, refuerza el llamamiento mundial para que más personas de todo el mundo donen sangre periódicamente.



La responsable del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etcheverry, destacó que este año está enfocado “en el papel de los jóvenes para garantizar un suministro de sangre segura mediante donaciones voluntarias y no remuneradas de sangre”.



Asimismo, Etcheverry puntualizó que desde hace una década, el Programa trabaja junto a la Escuela Zuloaga de San Benito, en la concientización y la captación de jóvenes donantes voluntarios. Bajo las acciones del Día Mundial, el miércoles 16 en la institución educativa tendrá lugar una colecta externa de sangre, la primera de dos anuales.



Etcheverry recordó que la escuela también aborda la temática en las distintas materias bajo el lema: Sumar gotas de esperanza generando, de este modo, un compromiso de los alumnos, exalumnos y la comunidad hacia la donación voluntaria de sangre.



Las próximas colectas externas de este mes serán el 23 en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y el 30 en el Centro Comercial de Paraná. En tanto que, en julio, se realizarán en la Iglesia Adventista (el 1) y en el Club Argentino Juniors (el 7). El 4 de agosto, la actividad se replicará en la Subsecretaría de Salud Municipal de Paraná.