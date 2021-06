Se realizó una jornada de vacunación contra el covid en Hospital Domagk

Continúa la vacunación contra el coronavirus en el Hospital Dr. Gerardo Domagk Paraná. Este sábado otorgaron 45 turnos.Estaba previsto una jornada más amplia, pero “esde Salud están reorganizando los operativos y solo inoculamos a 45 personas con factores de riesgo y con turno previo”, dijo una enfermera Insfran a“En la institución realizamos una lista de pacientes que no llegaron a vacunarse, y decidimos inocularlos hoy”, sumó. Cabe recordar que en el hospital solo aplican la vacunación contra el coronavirus los días sábados y feriados para no generar aglomeraciones el resto de los días. En tanto la vacunación antigripal se realiza de lunes a viernes de 8 a 15 horas.“Vine a vacunarme, es algo que estaba esperando, en mi familia nos cuidamos mucho, restaba recibir esta dosis y es una alegría”, dijo una mujer. Y resaltó: “En el hospital nos cuidan y son como una gran familia, muchos realizábamos actividades en la zona y es algo que me hace sentir muy cómoda”.Por su parte, otra una mujer señaló que “estoy muy contenta, es una preocupación menos, soy grupo de riesgo y hay que estar alerta permanentemente”.