La línea telefónica 0800 VACU recepeciona unos 600 llamados diarios

En función de la reformulación desde este lunes del 0800 VACU -línea oficial de la provincia por la cual se brinda información en el marco del Plan Rector de Vacunación Covid-19-, se ha optimizado el nivel de respuesta ante las consultas diarias. Este replanteo de la estrategia, incluye la incorporación de pasantes de carreras de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), quienes atienden las llamadas.Al respecto, la coordinadora del plan rector de vacunación María Eva Famin, indicó a Elonce TV que se recepcionan unos 600 llamados por día y “la gran mayoría tiene que ver con corregir datos que se cargó con alguna información errónea, o agregar algún favor de riesgo que antes no se podía registra, o agregar algún dato de contacto”, sumó.Tras conocerse que la provincia, hace unas semanas amplió la población objetivo con factores de riesgo para vacunar contra el covid dijo que “la obesidad de grado uno, fue uno de los grupos que se incluyeron y eso originó que muchas personas, que antes no se habían anotado, lo hagan”.Además, indicó que recepcionan muchos llamados sobre consultar para la aplicación de segunda dosis de la vacuna ya aclaró que “el plan nacional de vacunación establece que hay un plazo de 90 días entre la aplicación de cada dosis. No obstante, hubo marcas de vacunas que tuvieron mayor fluidez de envíos, se fueron aplicando más rápidamente las vacunas. En el caso particular de Sputnik V, segundo componente, la provincia va recibiendo por lotes y se las convoca primero a las personas que recibieron antes la primera dosis”.En este sentido aclaró que a medida que llegan dosis de vacunas se van otorgando lotes de turnos según la edad, patologías, entre otras cosas. “Tenemos un ritmo de 24 a 48 horas después de inscirbirse, vamos muy rápido”, culminó.