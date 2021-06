La justicia realizó 2 millones de actos procesales desde que inició la Pandemia

“Desde la declaración de la Pandemia COVID-19, en marzo de 2020, el Poder Judicial de Entre Ríos, debió adoptar nuevas modalidades de trabajo e incorporar nuevas herramientas y tecnologías para garantizar la prestación del servicio de justicia en su sentido más amplio”, indicaron desde el STJ.“Es así que a lo largo de un año desde el inicio de ese desafío, en medio de lo desconocido para el mundo entero, se trabajó arduamente para cumplir con la meta de dar respuestas a la ciudadanía. En ese período se cumplieron cerca de 2 millones de actos procesales y se recibieron casi 790 mil presentaciones digitales de abogados/as”, indicó la justicia entrerriana en un comunicado enviado a este medio.“A poco más de un año, el Poder Judicial entrerriano nunca cerró sus puertas y se fueron adoptando diferentes modalidades de prestación del servicio, adaptando a los organismos para trabajar en pandemia y brindando capacitación permanente a los integrantes de la magistratura, funcionariado, trabajadoras y trabajadores.También se garantizaron las audiencias penales, civiles y laborales y se concretaron los primeros juicios por jurados”, explicaron en el escrito.“De acuerdo a las estadísticas, que se pueden consultar en https://tablero.jusentrerios.gov.ar/ desde marzo de 2020, en el Poder Judicial de Entre Ríos, se realizaron cerca de 2 millones de actos procesales registrados en los sistemas del Poder Judicial (1.994.518) y se recibieron casi 790 mil presentaciones digitales de abogados/as (786.620).El promedio de movimientos que se registró en este período en los sistemas judiciales superó los 6 mil por día”, explicaron.“Es de destacar, que estas cantidades no incluye los actos que por sus características de servicio no generan registro electrónico y que representan también formas de atención al justiciable (ejemplo de ellas son las audiencias voluntarias que prestan los funcionarios de los Juzgados de Paz de 2° y 3° categorías).Toda esta actividad se cumplió sin discontinuidad, con variaciones asociadas a períodos de funcionamiento extraordinario y ferias judiciales”, indica el escrito.En el período que se extiende desde marzo del año 2020 al 31 de mayo de este año se dictaron en todos los fueros e instancias de la provincia un total de 39.352 sentencias y 71.718 resoluciones interlocutorias. Estas cantidades se desagregan de la siguiente manera:-En materias no penales (Civil-Comercial, Familia, Paz, Laboral, Contencioso-Administrativo y Constitucional), se dictaron un total de 28.541 sentencias definitivas y 38.736 resoluciones interlocutorias en órganos de primera instancia. Entre aquellas, 813 corresponden a sentencias dictadas en Procedimientos Constitucionales (Amparos),-En materia penal, se dictaron 5.926 sentencias y 28.014 resoluciones incluyendo Garantías y Tribunal de Juicio,-En segunda instancia, en órganos no penales, se dictaron 2.726 sentencias y 4.031 resoluciones,-En segunda instancia, en órganos penales, se dictaron 761 sentencias y 393 resoluciones, y-En última instancia, las Salas del Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal en Pleno, dictaron un total de 1.398 sentencias y 544 resoluciones.“Los datos presentados sobre resoluciones dictadas representan una fracción de la producción judicial y que, en materia de servicios, otros actos revisten primaria importancia como garantía del acceso a justicia.En este último sentido, la actividad asociada a audiencias realizadas en primera instancia tanto por magistrados/as del Fuero Penal como magistrados/as de los otros fueros, asciende a 28.166 audiencias realizadas en el período informado, sin contar audiencias voluntarias ocurridas ante Jueces de Paz de 2a y 3a categoría, las celebradas en el marco de procesos de Mediación Civil o Penal y las actuadas por órganos de instancias superiores”, concluye el comunicado.