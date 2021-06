Comenzó la vacunación a docentes y no docentes de Colón

La Dirección Municipal de Salud de Colón informa el cronograma de vacunación a docentes en el CIC de El Ombú los días martes 8 y miércoles 9 de junio. Se solicita a los docentes que aún no fueron vacunados que se inscriban en el Registro Nacional de Voluntad para recibir la vacuna.Con el objetivo de acelerar el proceso se solicita llevar captura de pantalla de inscripción, para presentar al momento de la vacunación. Los Institutos de Enseñanza Privada deben manifestar su voluntad y enviar lista de docentes a salud@colon.gov.ar "Luego de una reunión con la Directora del Hospital San Benjamín Norma Hernández y con los directores de los centros de salud provinciales hemos decidido iniciar el lunes la vacunación Covid a docentes y no docentes que trabajan en la Ciudad de Colón" explicó el Director de Salud Marcos Correa."La vacunación se desarrollará durante toda la semana de 8 a 13 y por la tarde de 14 a 18, se hará durante toda la semana en los mismos horarios, las escuelas son convocadas para algún día determinado, no obstante aquel que no pueda, podrá hacerlo en cualquier momento de la semana" señaló Marcos Correa.- Escuela N.º 1 "Juan José Paso"- Escuela N.º 2 "Suipacha"- Escuela N.º 85 "Prefectura Naval Argentina"- Dirección Departamental de Educación- Escuela N.º 8 "3 de Febrero"- "Escuela N.º 7 "Tomás Godoy Cruz"- Escuela N.º 86 "Lazarina Sardou"- Escuela N.º 10 "Mauricio Locker"- Escuela Secundaria N.º 15- EEAT "Capitán General Justo José de Urquiza"- Escuela Normal Superior ROU (Secundaria)- E.S.A. N.º 5 Ángel Luisi- Escuela N.º 13 "René Favaloro"- Escuela N.º 112 "San José"- Instituto "Madre Isabel Fernández"