Donación por aféresis: qué es, quién puede donar y cuánto dura el proceso

Suele"donación de plaquetas", "donación de aféresis" o de plasmaféresis.(plasma, plaquetas, glóbulos blancos glóbulos rojos). Si extraemos plaquetas, se denomina plaquetoaféresis; si es plasma, plasmaféresis. También podemos obtener los dos componentes en un mismo proceso y así el rendimiento es más elevado.El proceso se realiza a partir de un solo pinchazo en la vena, detallan desde el Hospital San Roque. La sangre comienza a fluir en un circuito estéril desechable -diseñado para garantizar la máxima seguridad tanto para el donante como para el receptor- y a través de un sistema de centrífugas adaptado,, es decir, las plaquetas procedentes de una donación son suficientes para un paciente adulto, a diferencia de las que conseguimos a partir de las donaciones de sangre convencionales, en las que es necesario transfundir las que se fraccionan a partir de unas 6 donaciones, es decir, de 6 donantes diferentes.En realidad, cualquier donante de sangre (que cumpla las condiciones) con buenas venas de acceso, de cualquier grupo sanguíneo, y que no tenga ninguna contraindicación puede ser donante por aféresis.Para la donación de plaquetas es importante no haber tomado aspirina en los últimos 3 días.Este tipo de donación se puede hacer con una frecuencia mayor a la de sangre, porque los componentes se recuperan de forma natural en menos de una semana, por lo tanto, se puede donar a las 48hs de haber donado sangre, se puede hacer una vez por semana pero no más de dos veces al mes.Siempre es bueno tener en cuenta que la donación de plasma y/o plaquetas mediante el procedimiento de aféresis, igual que la donación de sangre, es un acto anónimo, voluntario y altruista, y que se realiza bajo vigilancia de personal cualificado 100% dispuesto al cuidado de los donantes.La donación voluntaria y habitual nos permite contar con un sistema siempre abastecido. Además de contar con componentes sanguíneos suficientes, se consigue la mayor seguridad posible.Contactarse por