Entre Ríos articula con Nación y Santa Fe políticas para conservación del Delta

Entre Ríos participó de una nueva reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la Administración de Parques Nacionales (APN) y del gobierno de Santa Fe.



Fue para fortalecer acciones de la Red de Faros de Conservación, en contexto de la articulación en materia de conservación y aprovechamiento sostenible del Delta del Paraná.



El encuentro se realizó en la isla santafesina Ingeniero Sabino Corsi y por Entre Ríos participaron la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, y el director de Defensa Civil, Lautaro López. También estuvieron presentes el director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Abelardo Llosa; el vocal del directorio de APN, Eugenio Magliocca; y la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet.



Faros de Conservación



Esta red se lleva adelante en el territorio del Delta del Paraná a partir del despliegue de personal con apoyo logístico y equipamiento para monitorear la biodiversidad, relevar el estado de la vegetación y las condiciones hidrológicas e identificar el riesgo de incendios en las diferentes zonas.



El objetivo es crear un sistema de prevención de riesgos ambientales, conservación de la biodiversidad y apoyo a la transición productiva regional hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social.



Además del monitoreo, el diálogo con los productores y habitantes isleños es otro de los ejes del programa. Todo ello enmarcado en el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Río Paraná (PIECAS), que integra Nación junto a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.



La estrategia está en funcionamiento en los parques nacionales de Islas de Santa Fe y Pre Delta de Entre Ríos. Los faros de conservación permiten, a través de la asignación de recursos, la operación de equipos de monitoreo ambiental y de comunicación, más la presencia permanente de guardaparques y brigadistas de parques nacionales, desplegar un plan de detección temprana, prevención y disuasión de incendios que posibilite, mediante el patrullaje aéreo, terrestre y fluvial, detectar, informar y combatir focos.



Al momento de las evaluaciones, la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, indicó que este encuentro “viene a coronar” el trabajo conjunto entre Nación y provincias “en la prevención, la evaluación del potencial riesgo, la detección temprana de los focos de fuego y la capacidad de acceder y trabajar en territorio. Este año estamos trabajando para que esa capacidad esté totalmente estudiada y a disposición para entrar y trabajar en territorio como se debe”, fundamentó.



También sostuvo que “si podemos hacer esto en conjunto, estamos hablando verdaderamente de desarrollo sostenible en el Delta”, y recordó que es un territorio compartido por tres provincias y por la Nación.



La funcionaria explicó que uno de los faros de conservación “se instalará en el Parque Nacional Pre Delta para lo cual la provincia de Entre Ríos cedió 6.000 hectáreas para su radicación y donde se piensan desarrollar proyectos piloto de ganadería sustentable y apicultura en sistemas de humedales”.



Por su parte, Llosa aseguró: “Desde Nación hemos puesto en común toda la información sobre lo que se viene trabajando con faros de conservación: el sistema de alerta temprana que se ha licitado y que ya se está construyendo, el que nos va a permitir identificar el inicio de cualquier incendio en un plazo cortísimo de segundos para que esa información llegue a las áreas que tienen que salir a hacer el combate. Ya tenemos equipado al personal de parques con tecnología, con capacitación y con planes de trabajo”, afirmó. También celebró el trabajo de articulación iniciado por las provincias, que son “las que tiene la responsabilidad inicial del combate al fuego” y afirmó: “La coordinación y la rapidez van a ser centrales y en eso estamos trabajando”.



Sobre la importancia de la prevención, el funcionario nacional explicó que en esos sitios se va a abordar “el monitoreo de biodiversidad, de condiciones hidrológicas y climáticas, la educación ambiental con la población en general, pero también y fundamentalmente, el diálogo con los actores del territorio, es decir, la población isleña y los productores para ayudarlos a que en sus prácticas productivas no usen el fuego o lo hagan de una manera controlada y racional para que no se salga de cauce”.



En tanto, la ministra santafesina indicó: “Nos encontramos ambas provincias con el Gobierno nacional, coordinando esta actividad con diferentes fuerzas, no solamente los ministerios o secretarías de Ambiente sino también las fuerzas de seguridad, Defensa Civil y Protección Civil de ambas provincias”. Y destacó que el objetivo es que frente a situaciones como las del año pasado con incendios en el área “nos encuentren articulados y con más estructuras, como son los faros de conservación”.