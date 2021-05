Avanza la construcción del nuevo edificio para la escuela Bazán y Bustos

“Continuamos avanzando con las ejecuciones de las obras priorizadas por el gobernador Bordet, sobre todo obras que representan no sólo beneficios en lo que hace a la infraestructura, sino como la obra de la Bazán y Bustos, la cual generará beneficios fundamentales para el desarrollo de las actividades de la comunidad educativa de esa zona de la ciudad de Paraná” afirmó el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.



Al respecto, el coordinador General de la UEP, Cristian Treppo enfatizó en “el rol preponderante que tiene la educación como eje para la inversión en obra pública por parte de la gestión de nuestro gobernador, Gustavo Bordet, que se propuso desde inicios de su primer mandato garantizar la escolaridad a cada niño, niña y adolescente entrerriano”.



En cuanto a la obra, el funcionario destacó: “Este nuevo edificio responde a una necesidad fundamental que tiene la comunidad educativa en torno al medio en que se emplaza el establecimiento actual. La escuela se encuentra en un terreno lindero a una planta de reciclaje de residuos, lo que afecta claramente el rendimiento escolar de los alumnos y no favorece en el desarrollo de los procesos de aprendizaje”. Detalle de obra La construcción del nuevo edificio, que demandará un plazo de ejecución de 720 días corridos, contempla para el nivel primario la edificación de nueve aulas, SUM, laboratorio de ciencias, centro de recursos pedagógicos y multimediales. Además, se construirá un taller multiprósito, patio de juegos y expansión y playón deportivo, área de gobierno, sala de docentes y coordinación pedagógica, grupos sanitarios para alumnos y para docentes, comedor, cocina y depósitos.



En tanto, para el nivel Inicial se prevé la construcción de tres salas con sanitarios, SUM y patio de juegos.

El Salón de Usos Múltiples se plantea como gimnasio en el que podrán desarrollarse actividades deportivas como básquet y vóley, tanto los alumnos de la escuela como los habitantes de los alrededores, con la intención de integrarlos a la escuela y colaborar a su contención social.



El playón polideportivo está ubicado de manera tal que pueda ser utilizado por gente del barrio sin interrumpir las actividades pedagógicas. Asimismo, tanto este espacio como el del comedor están pensados también para el desarrollo actividades extracurriculares artísticas como teatro, música, cine etc.