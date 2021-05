Retomará su intervención la unidad de ablación del hospital de Gualeguaychú

Este 30 de mayo se conmemora el Día nacional de la Donación de Órganos. Como cada año, el festejo tiene el objeto de acrecentar la conciencia de la necesidad de donar órganos y tejidos para responder a la necesidad de trasplante de alrededor de 10.000 personas en lista de espera en todo el país.De manera muy especial, se intenta acercar a la población las realidades de aquellos y aquellas que se encuentran a la espera de un trasplante para recuperar calidad de vida y comenzar a vivir con plenitud. También de las personas que ya han sido trasplantadas y hoy han emprendido nuevos proyectos gracias a la solidaridad de las familias donantes.La Pandemia del Covid-19 ha impactado en la realidad cotidiana a nivel mundial, y la Donación de Órganos no ha sido la excepción. Si bien ha bajado la cantidad de donaciones, en especial por la necesidad de llevar a cabo protocolos de bioseguridad mucho más estrictos, los equipos del INCUCAI en todo el país y del CUCAIER en nuestra provincia se encuentran en alerta permanente para llevar a cabo los operativos ante la posibilidad de una donación."La Coordinación CUCAIER del Hospital Centenario comenzó en el 2018 y depende del CUCAIER de Paraná", contó el Lic. Sergio Sack, y destacó que el equipo "está integrado por el Dr. Raúl Euler, la Dra. Mariel Giménez y los enfermeros, Alejandra Álvarez, Silvia Egui, Carina Salva y Diego Romero”.Durante 2018 y 2019 desde el Hospital Centenario se trabajó con ablación de córneas, y fue en este último que se tuvo el mayor porcentaje de extracción de córneas de la provincia.En la actualidad y durante el año pasado el trabajo se vio afectado por la pandemia. Igualmente, Sack explicó que “la idea es retomar las actividades este año". En este sentido, planteó que "estamos interactuando mínimamente por el COVID, ya que en el paciente positivo no podemos trabajar y que las terapias intensivas en las que podemos actuar se han reducido por la ocupación de camas de estos pacientes”.Asimismo, informó que “comenzaremos a realizar las actividades de seguimiento y de dialogo con las familias en la sala de clínica médica, que es el otro espacio donde trabajamos además de la UTI”. Y especificó que "más allá de lo que es la ablación propiamente dicha, lo más importante es la concientización a la población, que la gente entienda cuál es la necesidad, para qué sirve y la cantidad de personas que, por ejemplo, pueden ver gracias a ablación de corneas o que pueden continuar sus vidas por la ablación de otros órganos.“La ablación es importante porque le puede dar vida a otros, y es nuestro trabajo informar a la sociedad sobre todo lo necesario para que llegado el difícil momento de despedir un familiar tengan presente las posibilidades que le pueden dar a otras familias”, concluyó.Los datos actualizados acerca de la procuración de órganos y los trasplantes realizados en tiempo real están accesibles desde el sitio www.incucai.gov.ar que refleja de manera clara y completa toda la información centralizada, clasificada con distintos criterios (órganos y tejidos, prácticas trasplantológicas, jurisdicciones del país, etc.)Se eligió ese día en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un hospital público de Argentina. Por Decreto 1079/97 del Poder Ejecutivo Nacional, esta fecha se celebra cada año desde 1998. El hecho que se ha tomado para rememorar el Día Nacional de la Donación de Órganos simboliza la posibilidad de dar vida luego de un trasplante. Demuestra que la donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también continuar el ciclo vital.