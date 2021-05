Vicegobernación y UADER firmaron convenio para profundizar políticas de género

La vicegobernadora Laura Stratta y el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, rubricaron un convenio marco de colaboración para la elaboración de investigaciones sobre el abordaje de la violencia de género y las intervenciones institucionales localesEn el acto también estuvo presente la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación, Sigrid Kunath. En tanto, conectados vía Zoom, participaron Aníbal Sattler, decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud de la UADER; Claudia Monjo, intendenta de Villaguay e integrantes del hogar La Delfina; entre otros.Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora Stratta destacó la importancia de firmar este convenio pensado para elaborar investigaciones que sirvan para recolectar información, generar datos y que esos datos se puedan utilizar para el diseño de las políticas públicas. "Tener un Estado que se anima a mirarse y lo hace en una alianza estratégica con la universidad, no es algo que se observe todos los días", comentó Stratta tras valorar el trabajo en articulación entre la Vicegobernación, a través del Observatorio, la UADER y en el Municipio.Luego, recordó las palabras del gobernador Gustavo Bordet quien dijo que "no puede haber desarrollo económico si primero no hay desarrollo social y humano" y señaló que incorporar en la agenda de la comunidad, del municipio, de la provincia, de género y economía social "también tiene que ver con definiciones políticas y con decidir hacia donde concentramos los esfuerzos en un contexto en cual nos toca atravesar".En otra parte de su intervención, Stratta remarcó la importancia de esta investigación en el marco del debate sobre el proyecto de ley del nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia por Razones de Género. "Esta investigación va a ser tan fundamental como lo fueron para nosotros fue las experiencias en las áreas de la Mujer y en los hogares de protección para la redacción de este proyecto. Es muy importante la experiencia acumulada y es central poder sistematizarla y transformarla en este proceso", agregó.Por su parte, Filipuzzi expresó: "En materia de Derechos Humanos, la UADER ha sido siempre una referencia; con ese respaldo y responsabilidad, apoyamos que desde nuestra casa se afronten trabajos que apunten a combatir uno de los grandes flagelos de este tiempo como es la violencia de género. Son múltiples las acciones que llevamos adelante en este marco y creemos que esta investigación tiene el potencial para ser una gran contribución en la temática".En la oportunidad, Sigrid Kunath manifestó: "Es una gran alegría llegar a este momento porque este convenio marco servirá para distintos proyectos de investigación en los que venimos trabajando, delineando y elaborando con el equipo del Observatorio y muy especialmente con el hogar La Delfina y el equipo de UADER", mencionó."Pensar en estos proyectos de investigación también significa para nosotros un enorme desafío. Y pensar en este primer proyecto de investigación en colaboración con la UADER y con un municipio absolutamente amable y amoroso para trabajar las cuestiones de género como es Villaguay, la verdad significa un enorme desafío y también un salto en cuanto a lo que proponemos como calidad de las políticas públicas", remarcó. Igualmente valoró la decisión de la Vicegobernadora "de profundizar esta agenda".Seguidamente retomó palabras de Stratta y señaló: "Desde el punto de vista formal estamos dando cumplimiento a una manda legal pero también lo hacemos con la más profunda convicción de trabajar por más igualdad, por sociedades menos violentas, por espacios más inclusivos".En tanto, Aníbal Sattler, decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y de la Salud de la UADER destacó los equipos de trabajo de esa universidad y la decisión del Rector Filipuzzi de avalar la iniciativa. "Soy un militante de estas propuestas, no sólo desde la capacitación que hemos venido trabajando muchísimo, sino también en esta iniciativa que es bien específica y novedosa", valoró tras destacar la importancia de trabajar en conjunto con la Vicegobernación "en la investigación científica para consolidar, aportar y generar datos académicos para evaluar una política pública".Por su parte, la intendenta Claudia Monjo dijo manifestó su satisfacción por "contar con un trabajo en manos de la UADER y la Vicegobernación". Y valoró el trabajo de Sigrid Kunath desde el Observatorio y elogió a la Vicegobernadora por el lugar que ocupa. "Siempre es una alegría que pueda estar Laura, nosotras nos sentimos muy orgullosas, te apreciamos y queremos", expresó la jefa comunal de Villaguay.Además, consideró que, a partir de la firma de este convenio, la investigación "nos permitirá dar un salto de calidad en el trabajo que viene realizando La Delfina" y remarcó que el trabajo que se realiza en el Centro de Protección es gracias al trabajo en equipo.En el encuentro también hicieron su intervención Mariana Dimotta, del Centro de Protección La Delfina; y previamente hicieron uso de la palabra Natalia Turbiner del Observatorio, y Sabrina Medina de la UADER, ambas celebraron que "lo académico y sus herramientas estén puestas a favor del territorio". Además, destacaron el intercambio y la articulación de las instituciones, refirieron a los desafíos y expectativas de trabajo conjunto con perspectiva de género y derechos.Entre los objetivos del convenio se destaca el desarrollo de un trabajo conjunto entre ambas instituciones para la elaboración de una investigación sobre el abordaje de la violencia de género y las intervenciones institucionales locales.Asimismo, está previsto desarrollar a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos del Senado y el área de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud una investigación en torno al funcionamiento de Hogares de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia que forman parte de la Red de Hogares Provincial.Indagar sobre la forma en la que los dispositivos de asistencia en la emergencia articulan el alojamiento de mujeres en situación de violencia, la denuncia de las víctimas, la atención psicológica al agresor y las medidas cautelares, es otra de las finalidades del convenio, como así también indagar sobre la forma integral en la que los dispositivos intervienen, garantizan la protección y realizan el seguimiento de las medidas cautelares, realizan un trabajo simultáneo con el agresor.Del acto presencial participaron la vicegobernadora Laura Stratta, el rector de UADER Luciano Filipuzzi, la titular del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Sigrid Kunath.Conectados via Zoom estuvieron, por la UADER el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud Anibal Sattler; el equipo de la Coordinación de Género: Sabrina Medina, Gonzalo Molina, Tatiana Richardet. Por el Municipio de Villaguay, la intendenta Claudia Monjo y el equipo de La Delfina. Además, participaron integrantes del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos de la Vicegobernación: Laura Suñe, Natalia Turbiner, Florencia Piva, Florencia Beltramino y Maximiliano González.