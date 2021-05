La Fundación Logosófica de Paraná y la difusión de la superación humana

Fundación y escuela

El anhelo de superación

Cursos y talleres

La logosofía es una corriente de investigación causal, también reconocida como doctrina ético-filosófica, otorga las herramientas metodológicas de orden conceptual y experimental para perfeccionar la vida de hombres y mujeres.Cada pensamiento que busque el bienestar de las personas y de la sociedad siempre es importante y debe ser tenido en cuenta. Es por eso que es tan enriquecedor conocer esta doctrina.David Rodríguez, de la Fundación Logosófica de Paraná, contó a Elonce TV que “se trata de una ciencia original, con su concepción del Universo y del hombre. Además, consta de conocimientos prácticos para aplicar a la vida y un método que permite al hombre, el conocimiento de sí mismo en un proceso de evolución consciente”, explicó.La disciplina llegó al país un 11 de agosto de 1930, cuando se instaló la primera Escuela de Logosofía en la ciudad de Córdoba, por el pensador, escritor y maestro, Carlos Bernardo González Pecotche.La Fundación Logosófica de Paraná, cuenta con el Colegio Logosófico “González Pecotche” y su editorial, la cual cuenta con la producción de publicaciones y donde se pueden adquirir una importante variedad de títulos para conocer sobre la logosofía.Gabriela Vergara, es uno de los padres que forman parte de la comunidad educativa. La mujer envía a su hija de 8 años al Colegio Logosófico, pero también estudió la ciencia para “transmitir esos conocimientos como madre, como por ejemplo, el orden, la tolerancia, la paciencia y el aprovechamiento del tiempo, entre otras cosas”, afirmó.Al respecto, Gabriela sostuvo que observó en ella, “que no tenía esos conocimientos y como dice Carlos Bernardo González Pecotche, `no se puede dar lo que no se tiene´. Por eso, comencé a asistir a una charla que actualmente, se están dictando en la Fundación de manera on line, empecé mis estudios”, contó Vergara y agregó a Elonce TV que “el método logosófico me brindó elementos conceptuales para mí y también para transmitirle a mi hija”, sostuvo.“Nuestra invitación es para quienes tengan interés porque la Logosofía es para quienes quieran tener una vida más allá de lo rutinario, con mayor contenido y gran anhelo de superación”, afirmó David Rodríguez y agregó que “también propone un conocimiento de sí mismo, desde el concepto de la sicología y plantea la creación de defensas mentales hasta en esta época tan acuciante”, sostuvo.La fundación con sede en calle 9 de Julio Nº23 de Paraná, realiza talleres y cursos para quienes deseen estudiar la disciplina y conocer más sobre la evolución consciente del ser humano.Los interesados pueden comunicarse con el (0343) 431-2303 o dirigirse a la dirección mencionada.“Actualmente, brindamos cursos y clases on line para quienes quieran conocernos un poco más”, explicó el responsable de la Fundación y agregó: “queremos invitar a jóvenes y adultos, a que nos busquen en las redes para tener mayor información”, dijo Rodríguez y mencionó los sitios en las redes sociales: