Comercios no esenciales de Gualeguaychú pedirán atender desde la puerta

Ante las restricciones



El Centro de Defensa Comercial de la ciudad se reunirá esta semana con el intendente Martín Piaggio para solicitarle que los ayude a gestionar la apertura de los comercios no esenciales con el fin de que puedan atender desde la puerta.



Desde que el Gobierno nacional publicó el último sábado en el Boletín Oficial el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece un confinamiento estricto hasta el domingo 30 de mayo, en las zonas de alto riesgo y alarma epidemiológica, muchos rubros comerciales de la ciudad otra vez se quedan sin ingresos.



Ayer en el primer día hábil desde que se implementó el confinamiento obligatorio, el centro se vio con actividad en la zona bancaria, algunos comercios siguieron atendiendo desde la puerta, otros como tiendas, zapaterías, casas de electrodomésticos, jugueterías, artículos de bazar decidieron no arriesgarse y respetar las nuevas disposiciones. En tanto, los negocios de ventas de artículos electrónicos solo se mantuvieron abiertos para realizar los cobros de las cuotas.



Sin embargo, hay una enorme angustia y desesperación en el comercio local, al considerar que nuevamente las malas decisiones y el mal manejo de la pandemia que tuvo el Gobierno Nacional otra vez repercuta en el sector privado y sobre todo las pequeñas Pymes familiares que generan empleo genuino en nuestra ciudad y todo el país.



El presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial de la ciudad, Adolfo Solari explicó a El Argentino que: “Queremos que se adopte el mismo sistema que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde al comercio se le permita atender desde la puerta sin dejar ingresar a los clientes al local. Tenemos rubros comerciales que no son esenciales y tuvieron que cerrar, pero sus artículos son difíciles de venderlos por Internet. Lo que vemos es que la Policía y la Municipalidad ejercen un rol de fuertes controles en el centro de la ciudad, pero en el resto de las avenidas comerciales se acaban los controles. Es triste decirlo, pero es lo que estamos viendo”.



Solari se lamentó porque: “Ya no sabemos a quién recurrir para que nos dejen trabajar. Siempre pagamos los mismos, la mitad de los empleados estatales de los tres estamentos están sin trabajar y lo que nos ha dado el Estado son dadivas. Por un lado, nos dicen que a través del Repro nos van a dar 22 mil pesos y por el otro vemos que los empleados públicos ganan 50 a 60 mil pesos sin trabajar durante todo el mes. Al esfuerzo tenemos que hacerlo todos por igual y si no es así entonces que nos dejen trabajar”.



En tanto pidió a la Policía que “en vez de estar persiguiendo al comerciante que trabaja en una actividad protocolizada, mejor dediquen esos recursos a controlar las fiestas clandestinas, las reuniones sociales y el permiso para circular”.



A su vez alertó que: “Hay desesperación en los comerciantes, porque el dinero para vivir no les alcanza, no pueden pagar el alquiler, no podrán pagar los sueldos y se le va a dificultar reponer mercadería. Serán nueve días sin trabajar para muchos comerciantes. Sabemos que atender desde la puerta, las ventas no serán las mismas, pero por lo menos el comerciante puede defenderse, es muy difícil para un adulto mayor comprar por Internet, no entendemos cómo en la CABA si se puede y aquí no”.



Al finalizar Solari sintetizó que “en la reunión que vamos a tener con Piaggio le vamos a pedir que nos deje trabajar y que se haga todo lo posible para acelerar el proceso de vacunación”.